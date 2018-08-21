Logitech’den Sıra Dışı Tasarımlı Eğimli Bilgisayar Faresi

Logitech sıra dışı bir fare tasarımıyla karşımızda. MX Vertical olarak adlandırılan bu fare, zemine göre 57 derecelik bir açıyla neredeyse dik bir şekilde duruyor. Logitech‘in MX serisindeki diğer fare modelleriyle aynı tasarıma ve performansa sahip olan MX Vertical, dikey fare biçimiyle fark yaratıyor.

Logitech’e göre, yenilikçi dikey tasarımıyla kas hareketlerini ve kasılmaları azaltmayı hedefleyen MX Vertical, eğimli biçimi sayesinde normal bir faredekine kıyasla kas aktivitesini yüzde 10’a varan oranda azaltıyor. 4.000 DPI’a kadar destek verebilen fare, bu sayede fiziksel hareket ihtiyacını minimumda tutarak kullanıcısını olabildiğince az yoruyor.

MX Vertical’ın tepesinde yer alan özel bir tuş ile kullanıcılar, en yüksek ve en düşük DPI değerleri arasındaki geçişleri tek bir tıklamayla kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca, bu tuşa basılı tutarak fareyi sürüklemek kaydıyla, kullanıcılar kendilerine özel daha hassas ayarlamalar da yapabiliyor.

Aslında Logitech üst seviye farelerinde ilginç tasarımlı bir model ile ilk kez karşımıza çıkmıyor. MX Master 2S ve MX Anywhere 2S modelleri daha çok normal farelere benzese de, geçen yıl piyasaya çıkarılan ve ‘trackball mouse’ olarak da bilinen MX Ergo modeli, eğimli yapısıyla MX Vertical’a bir hayli benziyor.

MX serisindeki diğer farelerde olduğu gibi, MX Vertical da Logitech’in Flow yazılımını destekliyor. Bu sayede MX Vertical, birden fazla cihazla kolaylıkla kullanılabiliyor. Logitech, MX Vertical’ın tek bir şarj ile 4 aya kadar pil ömrü sağladığını söylüyor. MX serisindeki diğer farelerden farklı olarak MX Vertical USB-C üzerinden şarj oluyor.

Eylül ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak olan ürün 100 dolarlık (610 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Şu sıralar Logitech’in internet sitesinde ön siparişlerin alımına başlandı.