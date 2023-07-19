Logitech Güçlenmeye Devam Ediyor: Loupedeck'i Satın Aldı!
Teknoloji şirketleri arasında zirvede yer alan Logitech, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir anlaşmaya imza attı. İşte detaylar!
Logitech, bugün yapmış olduğu açıklamada kontrol paneli şirketi Loupedeck'i satın aldığını açıkladı. Daha öncesinde kamera yazılımı şirketi Mevo'yu satın alan teknoloji şirketi bu hamlesiyle sektörde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.,
Logitech Yeni Bir Anlaşmaya İmza Attı
Anlaşma sonrasında iki şirket güçlerini birleştirerek yazılım ve oyun konsolları alanında lider olmayı planlıyor. Yapmış oldukları anlaşmayı "tamamlayıcı uzmanlık" ifadesiyle açıklayan Logitech, kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni projelerin yakında geleceğini duyurdu.
Logitech'in önümüzdeki günde Loupedeck markasını hangi şekilde kullanacağı henüz bilinmese de medyada Logitech G uygulamasına entegre edileceği konuşuluyor.
Loupedeck ve Logitech'in ortak tutkusunun yayıncılara ve oyunculara güç vermek olduğunu belirten Logitech G'nin genel müdürü Ujesh Desai yaptığı açıklamada, "Sınırsız yaratabilmeleri, düzenleyebilmeleri ve yayınlayabilmeleri için birlikte tüm engelleri kaldırmaya odaklandık.
Bu satın alma, Logitech'in bugünkü ürün portföyünü genişletiyor ve klavyelerin, farelerin ve daha fazlasının daha akıllı ve bağlamsal olarak daha bilinçli olmasını sağlayarak Logitech'teki izleyiciler için daha iyi bir deneyim yaratmaya yönelik yazılım hedeflerimizi hızlandırıyor." dedi.
Logitech G Cloud, Avrupa'da Satışa Sunuluyor: Türkiye'ye Gelecek mi?
Logitech, bulut oyunlarına odaklanan el konsolunun arkasında durmaya devam ediyor ve şirket cihazını Avrupa'da piyasaya sürmek üzere.
İki şirket arasındaki bu anlaşma sizce teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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