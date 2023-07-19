Logitech Güçlenmeye Devam Ediyor: Loupedeck'i Satın Aldı!

Logitech, bugün yapmış olduğu açıklamada kontrol paneli şirketi Loupedeck'i satın aldığını açıkladı. Daha öncesinde kamera yazılımı şirketi Mevo'yu satın alan teknoloji şirketi bu hamlesiyle sektörde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.,

Logitech Yeni Bir Anlaşmaya İmza Attı

Anlaşma sonrasında iki şirket güçlerini birleştirerek yazılım ve oyun konsolları alanında lider olmayı planlıyor. Yapmış oldukları anlaşmayı "tamamlayıcı uzmanlık" ifadesiyle açıklayan Logitech, kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni projelerin yakında geleceğini duyurdu.

Logitech'in önümüzdeki günde Loupedeck markasını hangi şekilde kullanacağı henüz bilinmese de medyada Logitech G uygulamasına entegre edileceği konuşuluyor.

Loupedeck ve Logitech'in ortak tutkusunun yayıncılara ve oyunculara güç vermek olduğunu belirten Logitech G'nin genel müdürü Ujesh Desai yaptığı açıklamada, "Sınırsız yaratabilmeleri, düzenleyebilmeleri ve yayınlayabilmeleri için birlikte tüm engelleri kaldırmaya odaklandık.

Bu satın alma, Logitech'in bugünkü ürün portföyünü genişletiyor ve klavyelerin, farelerin ve daha fazlasının daha akıllı ve bağlamsal olarak daha bilinçli olmasını sağlayarak Logitech'teki izleyiciler için daha iyi bir deneyim yaratmaya yönelik yazılım hedeflerimizi hızlandırıyor." dedi.

İki şirket arasındaki bu anlaşma sizce teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.