Logitech, Mac'e Özel Tasarladığı Klavye ve Fare'sini Satışa Sundu

Logitech bugün, Apple kullanıcılarına yönelik bir dizi klavye ve fare sunan yeni bir "Designed for Mac" markasını piyasaya sürüyor.

Uzay Grisi ve Soluk Gri renk seçenekleriyle sunulan, yakınlık sensörü tarafından etkinleştirilen arka aydınlatmaya sahip yeni bir Mac için MX Mechanical Mini klavye oldukça dikkat çekiyor. Renk uyumlu bir MX Master 3S fare de kombini birleştirmek için birebir.

Designed for Mac aksesuarlarının ilk turu, Logitech'in bir süredir Mac desteğini lanse eden mevcut Windows ürünlerine çok benziyor. Logitech bir brifingte, bu aksesuarların Apple cihazlarının Bluetooth ile çalışmak üzere özel olarak test edildiğini ve kutularda Bluetooth dongle ile gelmediğini açıkladı.

Logitech, Apple ile İş Birliğine Devam Ediyor

Klavyeler, "komut" ve "seçenek" gibi Mac uyumlu düzenlere sahip ancak işlev tuşu satırlarında Görev Yöneticisi'ni açmak için bir kısayol yok. Bununla birlikte isteğe bağlı Logi Options+ yardımcı programı, tuşları kullanıcı tercihlerine uyacak şekilde yeniden eşlemek için kullanılabilir.

Mac için MX Mechanical Mini'nin fiyatı şu anda 149,99 dolar. Bu mekanik klavye, Uzay Grisi ve Soluk Gri renklerinde de mevcut olan Mac fare eşleştirilmek üzere tasarlandı. Farenin fiyatı ise 99 dolar. Tatmin edici ancak sessiz tıklama mekanizmasıyla 8000 DPI'ye destekliyor. Klavye gibi USB-C üzerinden de şarj oluyor.

Logitech'in yeni Designed for Mac serisi, özelliklerinden çok pazarlama ile ilgili. Logitech, birçok Apple müşterisinin özellikle Mac kullanıcıları için markalı olmayan aksesuarları satın alma güvenine sahip olmayacağına inanıyor. Yeni Designed for Mac serisi hakkında daha fazla bilgiyi Logitech'in web sitesinde bulabilirsiniz.