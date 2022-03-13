Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Logitech, küçük-orta ve büyük eli olan kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan yeni Signature M650 Kablosuz Mouse’unu Türkiye’de satışa sundu. Orta ve büyük olmak üzere iki boyutu olan mouse’un ayrıca sol el için özel bir model seçeneği de bulunuyor. İşte Signature M650'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Signature M650 Türkiye Fiyatı Resmiyet Kazandı

Logitech’in tüm kullanıcılarını düşünerek, küçük-orta ve büyük el için farklı boyutlarda tasarladığı yeni Signature M650 Kablosuz Mouse, solak kullanıcılara hitap eden modeliyle de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Mart ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulan, günlük iş deneyimini geliştirmek için tasarlanan kablosuz mouse, ‘’Akıllı Kaydırma Tekerleği’’ özelliği, ‘’Sessiz Tıklama’’ teknolojisi ve rahat çalışmaya imkan tanıyan kıvrımlı, konforlu tasarımıyla öne çıkıyor.

Signature M650'nin ‘’Akıllı Kaydırma Tekerleği’’ özelliği, bir belge üzerinde çalışırken veya bir web sitesinde gezinirken çok daha kolay ve hızlı çalışmaya yardımcı oluyor. Küçük ve orta eller için tasarlanan Signature M650 M ve daha büyük boyutlu eller için tasarlanan Signature M650 L, Logitech M185 Mouse'a kıyasla tıklama gürültüsünü yüzde 90 oranında azaltan ‘’Sessiz Tıklama” teknolojisine sahip. Signature M650’nin bu özelliği online görüşmeler sırasında da kolaylık sağlıyor. Güçlü bir kablosuz bağlantıya sahip olan mouse, iki yıla kadar dayanan pil ömrü sunuyor.

İki farklı boyutu ve solak kullanıcılar için tasarlanan seçeneği ile Signature M650, konforlu tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca rahat çalışmaya olanak tanıyor ve Logitech Options uygulaması aracılığıyla kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

Mouse, yan düğmeleri, kullanıcıların geri/ileri veya kopyala/yapıştır gibi favori kısayollarına göre kolayca özelleştirilebiliyor. Açık gri, pembe ve grafit olmak üzere üç renk seçeneği bulunan mouse, Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile uyumlu çalışıyor.

Logitech, tüketici elektroniği endüstrisinde sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileme azmine sahip olmakla birlikte çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına proaktif yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla, hammaddelerin tedarik edildiği andan kullanım ömrünün sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran Logitech, bu nedenle Signature M650’nin plastik parçalarının bir kısmı (grafit renkli ürünlerin yüzde 64’ü ve açık gri ve pembe renkli ürünlerin de yüzde 26’sı) geri dönüştürülmüş plastikten (PCR) üretti.

Logitech'in PCR programı, markanın sürdürülebilir tasarım taahhüdünü ve malzemelere ikinci bir hayat vermek için inovatif çözümler üretme yeteneğini göstererek teknoloji sektörünün karbon etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Signature M650 seçili teknoloji mağazalarında 589 TL fiyat etiketiyle satışta. Peki siz Signature M650 hakkında ne düşünüyorsunuz?

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