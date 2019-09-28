Logitech 'Streamlabs'ı Satın Alıyor

Logitech, Streamlabs'i yaklaşık 89 milyon dolar karşılığında satın almaya hazırlanıyor. Taraflar arasında kabul edilen anlaşmayla Logitech’in oyun pazarındaki etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Bilgisayarlar için çeşitli donanımlar üreten Logitech, yayıncılar için önemli olan fare, klavye, kulaklık, hoparlör gibi ürünlerde büyük paya sahip. Streamlabs ise popüler canlı yayın uygulaması Streamlabs OBS'yi üretmesiyle tanınıyor. Logitech ve Streamlabs son iki yıldır çeşitli alanlarda iş birliği yapıyordu.

Bu iki şirketin nasıl bir araya geldiğinden bahseden Logitech’in Genel Müdürü Ujesh Desai, “İki yıl önce onlarla ortak olmaya başladığımızdan beri Streamlabs ve yazılımlarının hayranıyız. Onların endüstri lideri yazılımı, mevcut oyun portföyümüzü tamamlayıcı nitelikte ve birlikte daha da büyük şeyler yapabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Streamlabs’ın internet sitesine göre, Twitch kullanıcılarının yüzde 70’i ve toplamda 15 milyondan fazla kullanıcı Streamlabs’ı kullanıyor. Sitede ayrıca, kullanıcıların ortalama gelirlerinin yüzde 30 oranında arttığı belirtiliyor. Streamlabs OBS, kullanıcıların hızlı bir şekilde yayına başlamalarına yardımcı olan popüler bir oyun akış uygulaması olarak dikkat çekiyor. Streamlabs’ın prime üyelik imkanı sunan 40’tan fazla uygulaması bulunuyor.

Satın almayı duyuran Logitech paylaşımına göre, Logitech Streamlabs’ı 89 milyon dolar nakit ve 29 milyon dolarlık Logitech hissesi karşılığında satın alacak.