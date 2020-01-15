Logitech Tasarımı ile Şov Yapan Yeni Kablosuz Klavyesini Tanıttı

Son zamanlarda kablosuz klavye tarafında önemli atılımlarda bulunan Logitech yeni klavyesi Ergo K860 ile karşımızda çıktı.

Logitech Ergo K860

Ergo K860, kavisli tasarım ile birlikte geliyor. Bu tasarım bilek desteği ve bölünmüş tuşlar ile de desteklenince kullanıcı deneyimi önemli ölçüde artırılmış oluyor. Logitech bu modeli tanımlarken "Bileklerinizdeki ve kollarınızdaki kasların gerginliğini azaltıyor." ifadelerine yer verdi.

Şirketin bu serisi tıpkı diğer ergonomik ürünlerde de olduğu gibi profesyonel bir ürün görünümüne sahiptir.

Entegre bilek desteği üç katmanlı malzeme yapısına sahip. Bu katmanlar yüksek yoğunluklu köpük, bellek köpüğü ve kolay temizlenebilir kumaş kaplaması olarak üçe ayrılıyor.

Aynı Anda Üç Cihaza Bağlanın

Klavyede hem USB hem de Bluetooth bağlantısına imkan sunuluyor. Herhangi bir Mac ya da Windows cihaza bağlanabilir ve aynı anda üç cihaza kadar kullanıma fırsat verir. Cihazlar arasındaki hızlı geçiş sayesinde klavyeyi oldukça işlevsel bir yapıya sokabilirsiniz.

130 dolar fiyat etiketine sahip olan bu modelin güç ihtiyacı iki adet AAA pil ile karşılanıyor. Bu fiyat aralığında şarj edilebilir pil ve tuş aydınlatması beklerdik. Ama ne yazık ki yok. Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu aşamada bilinmese de satılmasını bekleyebiliriz.