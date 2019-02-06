Logitech'ten Battle Royale Oyuncularına Özel Oyun Kulaklıkları

Logitech, battle royale oyun severlere özel RGB aydınlatmalı yeni oyun kulaklıklarını duyurdu. Profesyonel oyuncular için tasarlanan Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless, G635 7.1 LIGHTSYNC, G432 7.1 Surround ve G332 Stereo kulaklığın öne çıkan özellikleri ve fiyatları haberimizde.

Sürükleyici ses, net mikrofonlar, özelleştirilebilir ekolayzer, 7.1 ses… Oyuncunun oyuna kapılması için ihtiyaçları olan her şeyi sunan Logitech G ailesine dört yeni üye katıldı. Yeni tanıtılan kulaklıklardan ikisi RGB ışıklandırmayı sevenlere, ikisi de battle royale oyuncularına hitap ediyor.

Logitech G935 Wireless Gaming Headset ve G635 Özellikleri:

Kulaklıklardan en pahalısı Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC, Logitech’in G Hub yazılımıyla özelleştirilebilen RGB aydınlatma ile donatılmış. Aydınlatmayı ortamınızla, oyunlar, filmler veya müziklerinizle senkronize edebiliyorsunuz lakin kafanıza takmadan senkronize işlemi gerçekleşmiyor. Deri kulak yastıkları ve kulak üstü ses kontrolüyle donatılan G935, kablosuz bir kulaklık. Multiplayer oyunlarda düşmanın nerede olduğunu, nereden geldiğini anlamanıza yardımcı olan Logitech’in kendi Pro-G 50mm ses sürücüsü ve DTS Headphone: X 2.0 surround sese sahip. 12 saate kadar kullanım sunan kulaklığın fiyatı 169.99$. Daha uzun kullanım süresi isteyenlerin tercih edeceği kablolu model G635’in fiyatı da 139.99$.

Logitech G432 ve G332 Gaming Headset Özellikleri:

G935 ve G635’den çok daha ucuz olan G432 ve G332, battle royale oyuncularına hitap ediyor. Her iki kulaklık da 50mm ses sürücüsüne sahip lakin G432 Headphone: X 2.0 desteklerken G332 bu desteği sunmuyor. Takılı (sessize almak için çevir) mikrofon ile gelen iki kulaklıkta da görünürde RGB bulunmuyor.

Logitech G935, G635, G432 ve G332 Fiyatı:

Logitech G serisinin yeni üyeleri G432, 79.99$; G332 59.99$; G635, 139.99$; G935, 169.99$ fiyat etiketiyle bugün Logitech’in web sitesi üzerinden ön siparişe açıldı.