Logitech ve Tencent Games, Steam Deck Benzeri El Konsolu Geliştiriyor

Bugün Logitech'in Twitter sayfasından duyurulan bir habere göre Çinli teknoloji firması Tencent Games ve Logitech, bulut tabanlı oyunları oynayabilmek için bir el konsolu üzerinde çalışmaya başladı. Henüz daha Steam Deck siparişleri tamamlanmamışken sektörde yeni bir rakip, Valve'ın oldukça canını sıkacak gibi duruyor.

Fakat gelen açıklamalara göre bu el konsolu Steam Deck ve Nintendo Switch'in aksine güçlü bir donanıma sahip olmayacak. Bulut tabanlı oyun teknolojisi her geçen gün gelişirken sektörü yakalamak isteyen Tencent ve Logitech, çok daha uygun fiyatlı bir el konsolu üretebileceklerini düşünüyor. Yeni çıkacak el konsolu, Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun sistemlerini destekleyecek.

We're thrilled to announce an official partnership with @TencentGames to bring a cloud gaming handheld to market later this year that will support multiple cloud gaming services.



Be the first to learn more by registering for developments updates: https://t.co/tfAmQMTKCD pic.twitter.com/dNfmuKIz3w