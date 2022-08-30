Logitech'in Yeni El Konsolunun Görüntüleri Sızdırıldı

Logitech'in yeni bulut servisli el konsolu, şirketin yeni cihaz üzerinde çalıştığını açıklamasından haftalar sonra sızdırıldı. Logitech G ve Tencent Games, bu ayın başlarında özel bir el konsolu planlarını doğruladı ve şimdi Evan Blass, Xbox Cloud Gaming ve NVIDIA'nın GeForce Now hizmeti desteğinin yanı sıra Google Play mağazasına erişimi gösteren görselleri tweetledi.

Logitech G Gaming Handheld, Nintendo Switch ile kabaca aynı boyutta görünüyor ve hatta uygulamalar ve oyunlar arasında gezindiğiniz Switch benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip. Sızan bir görüntü, Xbox, NVIDIA ve Steam simgelerinin yanı sıra Chrome ve YouTube uygulamalarını da gösteriyor. Blass el konsolunun görüntülerini tweetlerken, Logitech bunları Twitter'dan kaldırmak için hızlı bir şekilde DMCA şikayetinde bulundu ve böylece cihazın orijinalliğini doğruladı.

Logitech G Gaming Handheld Bu Yıl Geliyor

Google Play erişimi, bu el cihazının bulut oyunlarına odaklanmasının yanı sıra en yeni mobil oyunları yerel olarak çalıştırabilmesi gerektiği anlamına geliyor. Logitech, bu ayın başlarında Android desteğinden hiç bahsetmedi ve bunun yerine çoklu bulut oyun hizmetleri desteğine odaklanmayı seçti.

Sızan görüntülerden Logitech G Gaming Handheld'deki ekranın ne kadar büyük olduğu tam anlamıyla belli değil ancak bir görsel, sessize alma tuşuyla birlikte microSD kart genişletme yuvası olduğunu gösteriyor.

Logitech'in yeni el konsolu, Qualcomm'un yeni G3x işlemcisini ilk kullananlardan biri olabilir. Geçen yıl duyurulan yeni G3x işlemci, Steam Deck ve Switch benzeri el konsolları için tasarlandı ve en yeni mobil oyunları çalıştırabilen bir Adreno grafik işlemcisine sahip. Şu ana kadar sadece G3x'i çalıştıran ve 120 Hz'de çalışabilen 6.65 inç OLED ekranlı bir Razer geliştirici kiti cihazı görmüştük.

Logitech, yeni el konsolunun bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini vaat ediyor.