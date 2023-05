Loki'nin 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Marvel, Tom Hiddleston'lı "Loki"nin ikinci sezonu ve "Hawkeye" spinoff dizisi "Echo" için Disney Plus lansman tarihlerini belirledi. Tarihler, stüdyo şefi Kevin Feige tarafından Salı günü Disney Upfront sırasında duyuruldu.

"Loki"nin 2. Sezon lansmanı 6 Ekim'de gerçekleşecek. Ondan bir ay sonra ise bir Marvel dizisi için bir ilk olarak, "Echo"nun tüm bölümleri 29 Kasım'da aynı anda yayınlanacak.

Feige, Loki'ye dair bir dizi yeni bilgi aktarırken ayrıca yeni sezonda başrol oyuncuları Owen Wilson ve Sophia DiMartino'nun dönüşünün yanı sıra Oscar ödüllü "Everything Everywhere All at Once" yıldızı Ke Huy Quan'ın da yer alacağını belirtti.

Marvel, Disney Plus İçeriklerine Ağırlık Veriyor

Eric Martin ("Rick and Morty") de "Loki"nin 2. Sezonunun tüm bölümlerini yazmak üzere geri dönüyor. Justin Benson ve Aaron Moorhead ("Moon Knight") ise yeni sezonda dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Duyurular, Marvel'in 2021 ve 2022'de Disney Plus için yayınladığı içeriklerin hızına hâlâ yetişemiyor olsa da markanın hayranları için evren adına oldukça önem arz ediyor.

Marvel başlangıçta 2023'te beş canlı aksiyon dizisinin yayınlanmasını planlamıştı:

"Loki" 2. Sezon

"Echo"

Samuel L. Jackson dizisi "Secret Invasion" (prömiyeri 21 Haziran'da)

"Black Panther: Wakanda Forever" spinoff'u "Ironheart"

"WandaVision" spinoff'u "Agatha: Coven of Chaos"

Şimdilik bunlardan bazılarının lansman tarihine dair bilgi yok ancak ilerleyen süreçte hem Marvel hem Disney Plus tarafında işlerin daha hareketli olmasını bekleyebiliriz.