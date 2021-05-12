LoL 11.10 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.10 yama notları oyuncularla buluşturuldu. Peki, League of Legends oyuncularını mayıs ayının ilk güncellemesinde neler bekliyor? Tricia "mom cat" Tan ve Hanna "shio shoujo" Woo, yamanın ağırlıklı olarak ormanla ilgili birtakım iyileştirmeler içerdiğini belirtti.

Yama notlarına göre ormanın sürekli kuş ve kurt kesilen bir yer olmaktan çıkaracak bazı düzenlemeler yapıldı. Örneğin kampların dirilme sürelerinde kısaltmaya gidiliyor.

LoL 11.10 Yama Notları Özeti

Peki, LoL 11.10 güncellemesinde oyuncuları ne tür değişiklikler bekliyor? Oyuna hangi kostümler geliyor? Yeni yamada hangi şampiyonlar nerflenirken (zayıflatılırken) hangi şampiyonlar bufflandı (güçlendi)? Güçlenen ve zayıflayan şampiyonlar da dahil olmak üzere birçok değişiklik sizi bekliyor.

LoL 11.10 Zayıflayan Şampiyonlar

Bard: Taban hasarı 40'tan 30'a çekildi.

Taban hasarı 40'tan 30'a çekildi. Darius: E bekleme süresi 26/24/22/20/18 saniye olarak değiştirildi.

E bekleme süresi 26/24/22/20/18 saniye olarak değiştirildi. Galio: W bekleme süresi 18 saniyeye sabitlenirken büyü hasarı kalkanı ise azami canın %8/9,75/11,5/13,25/15'i olarak değiştirildi.

W bekleme süresi 18 saniyeye sabitlenirken büyü hasarı kalkanı ise azami canın %8/9,75/11,5/13,25/15'i olarak değiştirildi. Jinx: R (Ulti) "daha küçük ölüm roketi" simli bir özellik aldı. Destansı canavarlara verdiği infaz hasarı artık en fazla 1000 olabiliyor.

R (Ulti) "daha küçük ölüm roketi" simli bir özellik aldı. Destansı canavarlara verdiği infaz hasarı artık en fazla 1000 olabiliyor. Katarina: Hareket hızı 335 oldu. Bu değer eskiden 340'tı.

Hareket hızı 335 oldu. Bu değer eskiden 340'tı. Talon: Q hasar oranı artık %100 ilave saldırı gücü sağlıyor.

Q hasar oranı artık %100 ilave saldırı gücü sağlıyor. Thresh: Canı 530'a çekildi, can büyüme oranı da 95 oldu.

LoL 11.10 Güçlenen Şampiyonlar

Kayle: Alazlı YG hasar oranı %25 oldu. Ulu ilave saldırı menzili 100 (toplam 625) şeklinde güncellendi. Kayle'ın alev dalgaları artık Muramana'nın şok etkisini uyguluyor.

Alazlı YG hasar oranı %25 oldu. Ulu ilave saldırı menzili 100 (toplam 625) şeklinde güncellendi. Kayle'ın alev dalgaları artık Muramana'nın şok etkisini uyguluyor. Kennen: W azami yük ilave hasarı 20/30/40/50/60 (%25 YG) (%60/70/80/90/100 SG) oldu.

W azami yük ilave hasarı 20/30/40/50/60 (%25 YG) (%60/70/80/90/100 SG) oldu. Lux: E'nin hasarı arttı. E artık 60/110/160/210/260 (+%65 YG) hasar veriyor.

E'nin hasarı arttı. E artık 60/110/160/210/260 (+%65 YG) hasar veriyor. Yuumi: Q taban hasarı 50/80/110/140/170/200, güçlendirilmiş taban hasar 60/100/140/180/220/260 oldu. Yuumi'nin takım arkadaşının seviye simgesi artık Yuumi söz konusu takım arkadaşından ayrıldıktan sonra normale dönüyor.

Q taban hasarı 50/80/110/140/170/200, güçlendirilmiş taban hasar 60/100/140/180/220/260 oldu. Yuumi'nin takım arkadaşının seviye simgesi artık Yuumi söz konusu takım arkadaşından ayrıldıktan sonra normale dönüyor. Zyra: Pasif sarmaşık kamçı yavaşlatması %30 şeklinde arttırıldı. W aşırı büyümenin bekleme süresi ise 18/16/14/12/10 saniye şeklinde azaltıldı.

LoL 11.10 Kostümleri

Bu yama Mistik Lucian, Mistik Tahm Kench, Mistik Xerath ve Mistik Camille kostümleri bizi bekliyor. Kostümler, 13 Mayıs 2021 tarihinde oyuna eklenecek.

1. Mistik Lucian

2. Mistik Tahm Kench

3. Mistik Xerath

4. Mistik Camille