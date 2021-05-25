LoL 11.11 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.11 yama notları paylaşıldı. Peki, League of Legends oyuncularını bu mayıs ayının ikinci güncellemesinde ne gibi değişiklikler bekliyor? Tricia "mom cat" Tan ile Hanna "shio shoujo" Woo'ya göre mayıs ayının ikinci güncellemesinde ağırlıklı olarak ormancılar üzerinden değişikliğe gidiliyor.

Yama notlarında ayrıca sevilen "Merkez Baskını" modunun geri döndüğü açıklandı ancak önceki sezonlardan farklı olarak merkez baskınında bu sezon birtakım denge değişikliklerine gidildi.

LoL 11.11 Yama Notları Özeti

Peki, LoL 11.11 güncellemesinde oyuncuları ne gibi değişiklikler bekliyor? League of Legends 11.11 kostümleri nelerden oluşuyor? Yeni yamada hangi şampiyonlar nerflenirken (zayıflatılırken) hangi şampiyonlar bufflandı (güçlendi)? Güçlenen ve zayıflayan şampiyonlar da dahil olmak üzere oyun genelinde yapılan tüm değişikliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LoL 11.11 Zayıflayan Şampiyonlar

Elise: Q pasifinin örümcek hali isabet hasarı oranı %30 YG'den %20 YG'ye çekildi.

Q pasifinin örümcek hali isabet hasarı oranı %30 YG'den %20 YG'ye çekildi. Lee Sin: E bekleme süresi 9 saniyeye çıkarıldı.

E bekleme süresi 9 saniyeye çıkarıldı. Leona: W taban hasarı 45/80/115/150/185 olarak güncellendi.

W taban hasarı 45/80/115/150/185 olarak güncellendi. Morgana: W destansı olmayan canavarlara artık %155 hasar verebilecek. Bu oran eskiden %185'di.

W destansı olmayan canavarlara artık %155 hasar verebilecek. Bu oran eskiden %185'di. Qiyana: W ilave hareket hızı %3/5/7/9/11 olarak güncellendi.

W ilave hareket hızı %3/5/7/9/11 olarak güncellendi. Rumble: Pasif canavarlara karşı isabet hasarı sınırı 80'e çekildi.

Pasif canavarlara karşı isabet hasarı sınırı 80'e çekildi. Shaco: W hasar oranı %9 YG (tek hedefe karşı %18), E YG hasar oranı %50 oldu.

W hasar oranı %9 YG (tek hedefe karşı %18), E YG hasar oranı %50 oldu. Urgot: W ayarlanmış hasar oranı artık %20/23,5/27/30,5/34% SG.

LoL 11.11 Güçlenen Şampiyonlar

Azir: Q bedeli 70 manadan 55 manaya çekildi.

Q bedeli 70 manadan 55 manaya çekildi. Ezreal: Can yenilenmesi büyüme oranı %0,065'e çıkarken zırhı 24 oldu.

Can yenilenmesi büyüme oranı %0,065'e çıkarken zırhı 24 oldu. Graves: SG büyüme oranı artık 4.

SG büyüme oranı artık 4. Hecarim: Q hasar oranı %75 ilave SG olarak güncellendi. E asgari hasar oranı %55 ilave SG, azami hasar oranı %110 ilave SG oldu.

Q hasar oranı %75 ilave SG olarak güncellendi. E asgari hasar oranı %55 ilave SG, azami hasar oranı %110 ilave SG oldu. Nautilus: E Gelgit canavarlara %150 daha fazla hasar veriyor.

E Gelgit canavarlara %150 daha fazla hasar veriyor. Ryze: Can büyüme oranı 110'a çıkarıldı.

Can büyüme oranı 110'a çıkarıldı. Teemo: W bekleme süresi 14'e çekildi.

W bekleme süresi 14'e çekildi. Seraphine: W artık 1-18. seviyelerde 75-225 taban kalkan sağlıyor ve E'nin takım arkadaşına sağladığı taban kalkan 1-18. seviyelerde 50-150 oldu.

W artık 1-18. seviyelerde 75-225 taban kalkan sağlıyor ve E'nin takım arkadaşına sağladığı taban kalkan 1-18. seviyelerde 50-150 oldu. Singed: E bekleme süresi eskiden 10 saniyeydi. LoL'ün yeni güncellemesinde Singed'ın E'sinin (Tut Savur) bekleme süresi 10/9,5/9/8,5/8 saniye olarak güncelleniyor.

LoL 11.11 Kostümler

Bu yama Sejuani, Mordekaiser, Renekton, Senna, Sylas ve Varus kostümleri bizi bekliyor. LoL 11.11 yama notlarına göre kostümler, 27 Mayıs 2021 tarihinde oyuna eklenecek.

1. KOD ADI: Sejuani

2. KOD ADI: Mordekaiser

3. KOD ADI: Renekton

4. KOD ADI: Senna

5. KOD ADI: Sylas

6. KOD ADI: Sylas Prestij Serisi

7. KOD ADI: Varus

LoL Merkez Baskını Denge Değişiklikleri