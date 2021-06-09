LoL 11.12 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.12 yama notları paylaşıldı. Peki, League of Legends oyuncularını haziran ayının ilk güncellemesinde ne gibi değişiklikler bekliyor? Tricia "mom cat" Tan ve Hanna "shio shoujo" Woo'nun iş birliğinde hazırlanan güncelleme notlarına göre bu yamada daha çok şampiyon ayarlamalarına odaklanılıyor.

LoL 11.12 Yama Notları Özeti

Peki, LoL 11.12 güncellemesinde hangi şampiyonlar güçlenirken hangileri zayıflıyor? Nerflenen ve bufflanan şampiyonlar ve oyuna gelecek kostümleri aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

LoL 11.12 Zayıflayan Şampiyonlar

Varus: W hedefin eksik canına bağlı olarak verilen azami ilave hasar %9/12/15/18/21 olarak değiştirildi.

W hedefin eksik canına bağlı olarak verilen azami ilave hasar %9/12/15/18/21 olarak değiştirildi. Nasus: Pasif can çalma özelliği 1, 7 ve 13. seviyelerde %10/16/22 olacak şekilde değiştirildi.

Pasif can çalma özelliği 1, 7 ve 13. seviyelerde %10/16/22 olacak şekilde değiştirildi. Kai'Sa: Q bekleme süresi 10/9/8/7/6 saniyeye çıkarıldı. Bu bekleme süresi güncelleme öncesinde 8/7,5/7/6,5/6'ydı.

Q bekleme süresi 10/9/8/7/6 saniyeye çıkarıldı. Bu bekleme süresi güncelleme öncesinde 8/7,5/7/6,5/6'ydı. Wukong: 4 olan saldırı gücü büyüme oranı artık 3,5. Q (Yıkıcı Vuruş) yeteneğinin hasar oranı ise artık %45 ilave saldırı gücü sağlıyor.

4 olan saldırı gücü büyüme oranı artık 3,5. Q (Yıkıcı Vuruş) yeteneğinin hasar oranı ise artık %45 ilave saldırı gücü sağlıyor. Gnar: Saldırı gücü 59'dan 57'ye çekildi.

Saldırı gücü 59'dan 57'ye çekildi. Renekton: Q şampiyonlar dışındaki birimlerden kazanılan iyileşme 2/3/4/5/6 (+%3 İlave SG), şampiyonlar haricindeki birimlerden kazanılan güçlendirilmiş iyileşme 6/9/12/15/18 (+%9 İlave SG) oldu.

Q şampiyonlar dışındaki birimlerden kazanılan iyileşme 2/3/4/5/6 (+%3 İlave SG), şampiyonlar haricindeki birimlerden kazanılan güçlendirilmiş iyileşme 6/9/12/15/18 (+%9 İlave SG) oldu. Talon: W (Biç Çek) yeteneğinin gidiş hasarı 40/50/60/70/80 (+%40 İlave SG), dönüş hasarı ise 50/80/110/140/170 (+%80 İlave SG) olarak değiştirildi.

W (Biç Çek) yeteneğinin gidiş hasarı 40/50/60/70/80 (+%40 İlave SG), dönüş hasarı ise 50/80/110/140/170 (+%80 İlave SG) olarak değiştirildi. Udyr: R (Ankanın Alevi) yeteneğinin koni hasarı artık 50/95/140/185/230/275 (%80 YG).

LoL 11.12 Güçlenen Şampiyonlar

Rammus: W (Tortop) yeteneğinin taban ilave zırhı 40'a çıkarıldı. "Keskin Gülle" isimli ultisinin bekleme süresi de 110/95/80 saniye olarak güncellendi.

W (Tortop) yeteneğinin taban ilave zırhı 40'a çıkarıldı. "Keskin Gülle" isimli ultisinin bekleme süresi de 110/95/80 saniye olarak güncellendi. Hecarim: Zırhı 35'e çıkarıldı. Q hasar oranı artık %85 İlave SG sağlıyor.

Zırhı 35'e çıkarıldı. Q hasar oranı artık %85 İlave SG sağlıyor. Aphelios: büyücü direnci 20'den 30'a, SG büyüme oranı 2,4'ten 3'e çıkarıldı. Q (Tırpan Tabanca, Severum) azami saldırısı sayısı 6 (her %50 İlave Saldırı Hızı başına +1), isabet hasarı 10-40 (+%20-35 İlave SG), normal saldırılardan kazanılan iyileşme 1-18. seviyelerde %3-10, yeteneklerden kazanılan iyileşme 1-18. seviyelerde %9-30 olacak şekilde değiştirildi. Q (Çakram, Crescendum) gözcü taret hasarı 31-100 (+%40-60 İlave SG) oldu.

büyücü direnci 20'den 30'a, SG büyüme oranı 2,4'ten 3'e çıkarıldı. Q (Tırpan Tabanca, Severum) azami saldırısı sayısı 6 (her %50 İlave Saldırı Hızı başına +1), isabet hasarı 10-40 (+%20-35 İlave SG), normal saldırılardan kazanılan iyileşme 1-18. seviyelerde %3-10, yeteneklerden kazanılan iyileşme 1-18. seviyelerde %9-30 olacak şekilde değiştirildi. Q (Çakram, Crescendum) gözcü taret hasarı 31-100 (+%40-60 İlave SG) oldu. Draven: Q (Dönen Balta) ilave hasarı artık 40/45/50/55/60 (+%70/80/90/100/110 İlave SG).

Q (Dönen Balta) ilave hasarı artık 40/45/50/55/60 (+%70/80/90/100/110 İlave SG). Illaoi: Mana büyüme oranı 50'ye çıkarıldı.

Mana büyüme oranı 50'ye çıkarıldı. Malphite: W (Gök Gürültüsü) isabet hasarı 15/25/35/45/55 (+%15 Zırh) oldu.

W (Gök Gürültüsü) isabet hasarı 15/25/35/45/55 (+%15 Zırh) oldu. Ziggs: Q (Seksek Bomba) taban hasarı 85/135/185/235/285, R (Cehennem Bombası) atış hızı 2250 (en az 1,2 saniye hareket süresi) olarak güncellendi.

Q (Seksek Bomba) taban hasarı 85/135/185/235/285, R (Cehennem Bombası) atış hızı 2250 (en az 1,2 saniye hareket süresi) olarak güncellendi. Jarvan IV: W bekleme süresi artık 9 saniye. Bu süre güncelleme öncesinde 12 saniyeydi.

LoL 11.12 Kostümleri

Bu yamada Havuz Partisi Braum ve Havuz Partisi Sett olmak üzere iki şampiyon kostümü geliyor. Kostümler 10 Haziran 2021'de oyuna eklenecek. Şampiyonların söz konusu kostümlerle nasıl görüneceğine dair fikir sahibi olmak için aşağıdaki görüntüyü inceleyebilirsiniz.