LoL 11.13 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.13 yama notları nihayet oyuncularla buluştu. Peki, League of Legends oyuncularını haziran ayının ikinci güncellemesinde ne tür değişiklikler bekliyor? Tricia "mom cat" Tan tarafından hazırlanan yama notlarına göre League of Legends'ın bu yamasında kostümlere değil oyunun genel yapısında değişikliğe gidiliyor.

LoL 11.13 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends 11.13 güncellemesinde hangi şampiyonlar güçlenirken hangi şampyinolar zayıflıyor? Nerflenen ve bufflanan şampiyonlar ve oyuna gelecek kostümler de dahil olmak üzere yama hakkında bilinmesi gerekenleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

LoL 11.13 Zayıflayan Şampiyonlar

Kayn: W (Kasvet Dalgası) "Görsel Efektler" özelliği aldı. Kasvet Dalgası yeteneği artık şampiyonlar üzerinde kullanıldığında görsel efektler ortaya çıkıyor.

W (Kasvet Dalgası) "Görsel Efektler" özelliği aldı. Kasvet Dalgası yeteneği artık şampiyonlar üzerinde kullanıldığında görsel efektler ortaya çıkıyor. Lee Sin: E'nin (Fırtına) taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaltıldı. E taban hasarı 100 / 130 / 160 / 190 / 220 olacak şekilde güncellendi.

E'nin (Fırtına) taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaltıldı. E taban hasarı 100 / 130 / 160 / 190 / 220 olacak şekilde güncellendi. Rumble: W'nun bekleme süresi ilk birkaç yetenek seviyesinde arttı ve bu bekleme süresi artık sabit değil. Buna ek olarak ilave hareket hızı da azaldı. W (Hurda Kalkan) bekleme süresi artık 7 / 6,75 / 6,5 / 6,25 / 6 saniye, ilave hareket hızı ise %10/15/20/25/30.

W'nun bekleme süresi ilk birkaç yetenek seviyesinde arttı ve bu bekleme süresi artık sabit değil. Buna ek olarak ilave hareket hızı da azaldı. W (Hurda Kalkan) bekleme süresi artık 7 / 6,75 / 6,5 / 6,25 / 6 saniye, ilave hareket hızı ise %10/15/20/25/30. Riven: E'nin (Yiğitlik) taban kalkanı azaldı. E artık 85 / 115 / 145 / 175 / 205 taban kalkan sağlıyor.

LoL 11.13 Güçlenen Şampiyonlar

Aphelios: Pasif (Tetikçi ve Kâhin) ilave saldırı gücü 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (Q 1-5. seviyeler), zırh deşme 4,5 / 9 / 13,5 / 18 / 22,5 / 27 (E 1-5. seviyeler) oldu.

Pasif (Tetikçi ve Kâhin) ilave saldırı gücü 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (Q 1-5. seviyeler), zırh deşme 4,5 / 9 / 13,5 / 18 / 22,5 / 27 (E 1-5. seviyeler) oldu. Olaf: Can büyüme oranı 100'e çıkarıldı. Mana 7,5 olurken mana büyüme oranı ise 0,6 oldu.

Can büyüme oranı 100'e çıkarıldı. Mana 7,5 olurken mana büyüme oranı ise 0,6 oldu. Xayah: Q (Çifte Hançer) tüy başına taban hasar 50 / 75 / 100 / 125 / 150, taban azami toplam hasar 100 / 150 / 200 / 250 / 300 olarak güncellendi.

LoL 11.13 Yeni Eşyalar

Anathema'nın Zincirleri: Toplam bedeli 2500 altın olan bu eşya, 650 can ve 20 yetenek hızı sağlıyor. Eşya bir can düşmanı seçmenizi sağlıyor. Eşyanın sınırsız menzili var ve çatışma haricinde kullanılamıyor. Kan davası yükü başına %1 daha az hasar alınmasına olanak tanıyor. Azami yüke ulaştığında can düşmanının sıvışması yakınlardayken %20 azalıyor.

Toplam bedeli 2500 altın olan bu eşya, 650 can ve 20 yetenek hızı sağlıyor. Eşya bir can düşmanı seçmenizi sağlıyor. Eşyanın sınırsız menzili var ve çatışma haricinde kullanılamıyor. Kan davası yükü başına %1 daha az hasar alınmasına olanak tanıyor. Azami yüke ulaştığında can düşmanının sıvışması yakınlardayken %20 azalıyor. Omurgakıran: 50 saldırı gücü, 300 can, %150 can yenilenmesi sağlıyor. Yakınlarda takım arkadaşı yokken 9-18. seviyelerde 20 ila 45 zırh ve büyücü direnci kazandırıyor ve kulelere %20 daha fazla hasar verdiriyor. Yakınlardaki büyük dost minyonlar 60 ila 135 zırh ve büyü direnci kazanıyor ve kulelere %200 daha fazla hasar veriyor.

LoL 11.13 Kostümleri

League of Legends 11.13 güncellemesi ile gelen kostümlerden ilki "Kod Adı: Zed Prestij Serisi" oyuna 24.06.2021 tarihinde eklenecek. Astronot Maokai, Astronot Rammus, Astronot Veigar ve Astronot Corki ise 1 Temmuz 2021'de oyuncularla buluşacak. Bu kostümlerin nasıl göründüğünü aşağıdan inceleyebilirsiniz.

1. Kod Adı: Zed Prestij Serisi

2. Astronot Maokai

3. Astronot Rammus ve Astronot Veigar

4. Astronot Corki