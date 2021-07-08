LoL 11.14 Yama Notları Çıktı!
LoL 11.14 yama notları paylaşıldı. Peki, League of Legends'ın temmuz ayının ilk güncellemesinde oyuncuları tam olarak neler bekliyor? İşte merak edilenler!
LoL 11.14 yama notları oyuncularla paylaşıldı. League of Legends oyunclarını ağustos ayının ilk güncellemesinde nasıl değişiklikler bekliyor?
Tricia "mom cat" Tan ve Hanna "Shio Shoujo'' Woo tarafından hazırlanan 11.14 güncelleme notlarına göre yeni yamada şampiyonlara odaklanılıyor ve bunun yanı sıra oyunculara yeni bir oyun modu sunuluyor.
LoL 11.14 Yama Notları Özeti
League of Legends 11.14 güncellemesinde hangi şampiyonlar güçlenirken hangi şampiyonlar zayıflıyor? LoL 11.14 güncellemesinde nerflenen ve bufflanan şampiyonlar ve oyuna gelecek kostümler de dahil olmak üzere yama hakkında bilinmesi gerekenleri aşağıdan öğrenebilirsiniz.
LoL 11.14 Zayıflayan Şampiyonlar
- Ziggs: Manası 480'den 420'ye çekildi.
- Akali: Q "Atıl ve Kullan" özelliği kaldırıldı. Beş Nokta Saldırısı artık E (Çevik Silah) yeteneği ile kullanılamıyor. Ultisi Kusursuz İnfaz yeniden kullanımın taban asgari hasarı 60/130/200, yeniden kullanımın taban azami hasarı 180/390/600 olacak şekilde güncellendi.
- Xin Zhao: W bekleme süresi artık 12/11/10/9/8 saniye.
- Nocturne: Pasifinin "Cesur Minyonlar" özelliğinin minyonlara verdiği hasar ve onlardan elde ettiği iyileştirme %50 azaldı.
- Malzahar: Canı 510'a çekildi, Q hasar oranı %65 YG'den %55 YG'ye çekildi.
- Shaco: Canı 560 oldu. Hareket hızı 345'e çekildi.
- Karma: Saldırı gücü 54'ten 51'e çekildi.
LoL 11.13 Yama Notları Çıktı!
LoL 11.13 yama notları nihayet oyuncularla buluştu. Peki, League of Legends oyuncularını haziran ayının ikinci güncellemesinde ne tür değişiklikler bekliyor? Tricia "mom cat" Tan tarafından hazırlanan yama notlarına göre League of Legends'ın bu yamasında kostümlere değil oyunun genel yapısında değişikliğe gidiliyor.
LoL 11.14 Güçlenen Şampiyonlar
- Darius: (Pasif) Noxus Kudreti'nin ilave saldırı gücü 1-18. Seviyelerde 30-230 olacak şekilde güncellendi. E (Tut Çek) artık 24/21,5/19/16,5/14 saniye bekleme süresi istiyor.
- Garen: Q ilave artık %35 hareket hızı sağlıyor. Ultisinin hedefin eksik canına bağlı olarak verdiği hasar %25/30/35 oldu.
- Graves: Saldırı gücü 68'e çıkarıldı. Önceden 66'ydı.
- Illaoi: Hareket hızı 350 oldu. Önceden 340'tı.
- Ivern: E artık 80/115/150/185/220 taban kalkan sağlıyor.
- Rek'Sai: Q Kraliçe'nin Gazabı taban hasarı 21/27/33/39/45, Avına Güdümlü'nün taban hasarı 60/95/130/165/200 oldu.
- Seraphine: Q (Yüksek Perde) hasar oranı artık %45/50/55/60/65 YG.
- Taric: Q'nun bedeli 65/70/75/80/85 mana, E'nin bedeli 40 mana oldu.
LoL 11.14 Güncellenen Eşyalar
- Hızkesen: Saldırı gücü 45'e çıktı, can 300'e çekildi, durduran saldırı yavaşlatması 3 saniyeliğine %40 olacak şekilde güncellendi. Düşkıran'ın saldırı gücü 55, canı 400, durduran saldırı yavaşlatması 3 saniyeliğine %40 oldu.
- Ölü Adamın Zırhı: Zırh 40'tan 45'e çıkarıldı.
LoL 11.14 ile Gelen Ulti Büyü Kitabı Nedir?
Ulti büyü kitabı, etkinliğe özel olarak getirilen yeni bir oyun modudur. Bu modda ikinci sihirbar büyüsü yerine başka bir şampiyonun ultisini kullanarak kombo yapabilirsiniz.
- Ulti Büyü Kitabı'nda kapalı seçim yapılır.
- İkinci sihirdar büyünüz, başka bir şampiyonun ultisini kullanmanızı sağlayan Ulternatif Sihirdar Büyüsü'yle değiştirilir.
- Oyuna girdiğinizde şampiyon havuzundan rasgele belirlenen üç ultiden birini seçmek için 30 saniyeniz bulunuyor. Kendi ultinizi seçemiyorsunuz. Bir ulti seçtikten sonra onu oyunun geri kalanı boyunca kullanıyorsunuz.
- Ulternatif Sihirdar Büyüsü'nü 6. seviyeye ulaşmadan önce bile (ilk bekleme süresinin ardından) kullanılabiliyor. Bu büyü 11. ve 13. seviyede güçleniyor ve sihirdar büyüsü hızından etkileniyor.
LoL 11.14 Kostümleri
League of Legends 11.14 güncellemesinde oyuna eklenen kostümleri aşağıdan görebilirsiniz.
1. Işık Muhafızı Vayne
2. Işık Muhafızı Irelia
3. Işık Muhafızı Diana
4. Işık Muhafızı Riven
5. Işık Muhafızı Olaf
6. Mahvolmuş Pantheon
7. Yükselmiş Pantheon Prestij Serisi
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