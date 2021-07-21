LoL 11.15 Yama Notları Paylaşıldı!

LoL 11.15 yama notları, Tricia ''mom cat'' Tan ve Hanna ''shio shoujo'' Woo iş birliği ile hazırlanıp paylaşıldı.

League of Legends'ın temmuz ayının ikinci güncellemesinde oyuncuları çok fazla heyecanlandıracak yenilikler olmasa da birkaç şampiyonla sınırlı olarak güçlendirme ve zayıflatma yapılıyor. League of Legends'ın son güncellemesi 11.15'te gelecek yeni kostümler de tanıtıldı.

LoL 11.15 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends'ın yeni güncellemesinde Işık Muhafızı Graves, Işık Muhafızı Pyke, Işık Muhafızı Rengar, Mahvolmuş Miss Fortune, Siber Pop Akshan ve Emsalsiz Kudret Thresh olmak üzere birbirinden çeşitli kostümler oyuncularla buluşuyor.

Peki, son yama ile gelecek kostümler nasıl görünüyor? LoL'ün son güncellemesinde hangi şampiyonlar zayıflatılırken hangileri güçlendirildi?

LoL 11.15 Zayıflayan (Nerflenen) Şampiyonlar

Gwen: E (Pens At) ilave saldırı hızı %20/35/50/65/80 oldu. Bu zayıflatmanın en önemli nedeni, devasa makası ile en güçlü şampiyonları bile kolaylıkla kesebilmesiydi.

E (Pens At) ilave saldırı hızı %20/35/50/65/80 oldu. Bu zayıflatmanın en önemli nedeni, devasa makası ile en güçlü şampiyonları bile kolaylıkla kesebilmesiydi. Annie: Q (Yok Et) hasar oranı %75 YG olarak güncellendi.

Q (Yok Et) hasar oranı %75 YG olarak güncellendi. Wukong: Can yenilenmesi 2,5 olacak şekilde değiştirildi.

Can yenilenmesi 2,5 olacak şekilde değiştirildi. Viego: Q (Mahvolmuş Kralın Kılıcı) taban hasar 15/30/45/60/75, canavarlara yönelik ilave hasar 20, işaretli minyonlara verilen hasardan elde edilen iyileşme %10 oldu.

Q (Mahvolmuş Kralın Kılıcı) taban hasar 15/30/45/60/75, canavarlara yönelik ilave hasar 20, işaretli minyonlara verilen hasardan elde edilen iyileşme %10 oldu. Kayle: Büyü direnci 30'dan 26'ya çekildi.

Büyü direnci 30'dan 26'ya çekildi. Sylas: Q (Kırbaç Zincir) patlama hasarı 70/125/180/230/290 (+%90 YG), W (Kral Katili) iyileştirme 25/50/75/100/125 (+%40 YG), azami iyileştirme 50/100/150/200/250 (+%80 YG) oldu.

Q (Kırbaç Zincir) patlama hasarı 70/125/180/230/290 (+%90 YG), W (Kral Katili) iyileştirme 25/50/75/100/125 (+%40 YG), azami iyileştirme 50/100/150/200/250 (+%80 YG) oldu. Irelia: W (Direniş Dansı) artık hasar oranı %40 SG (en fazla %120 SG), hasar azaltma 1-18. seviyelerde %40-70 Fiziksel Hasar, %20-35 büyü hasarı sağlıyor.

W (Direniş Dansı) artık hasar oranı %40 SG (en fazla %120 SG), hasar azaltma 1-18. seviyelerde %40-70 Fiziksel Hasar, %20-35 büyü hasarı sağlıyor. Aurelion Sol: Q (Felaket Yıldızı) bekleme süresi artık 12/11/10/9/8 saniye.

Q (Felaket Yıldızı) bekleme süresi artık 12/11/10/9/8 saniye. Thresh: E (Derisini Yüz) artık 13/12,25/11,5/10,75/10 saniye bekleme süresine sahip.

LoL 11.15 Güçlenen (Bufflanan) Şampiyonlar

Blitzcrank: Zırhı 37'den 40'a çıkarıldı. Q (Roket El) ise artık 90/140/190/240/290 (+%120 YG) hasar sağlıyor.

Zırhı 37'den 40'a çıkarıldı. Q (Roket El) ise artık 90/140/190/240/290 (+%120 YG) hasar sağlıyor. Caitlyn: Q (Piltover) hasar oranı %130/145/160/175/190 SG oldu.

Q (Piltover) hasar oranı %130/145/160/175/190 SG oldu. Cassiopeia: E (İkiz Diş) güçlendirilmiş taban hasar 20/40/60/80/100 olarak güncellendi.

E (İkiz Diş) güçlendirilmiş taban hasar 20/40/60/80/100 olarak güncellendi. Kennen: Q (Gürleyen Yıldız) hasarı 85/130/175/220/265 (+%80 YG) olarak değiştirildi.

Q (Gürleyen Yıldız) hasarı 85/130/175/220/265 (+%80 YG) olarak değiştirildi. Mordekaiser: W (Yıkılmaz) bekleme süresi 12/11/10/9/8 saniye, verilen hasara bağlı olarak biriktirilen azaltma etkileri sonrası hasar %45 oldu.

W (Yıkılmaz) bekleme süresi 12/11/10/9/8 saniye, verilen hasara bağlı olarak biriktirilen azaltma etkileri sonrası hasar %45 oldu. Nidalee: Can 1. seviyede 570, can büyüme oranı 95 oldu.

Can 1. seviyede 570, can büyüme oranı 95 oldu. Rell: W (Demirbazlık) bekleme süresi 11 saniyeye çekildi.

W (Demirbazlık) bekleme süresi 11 saniyeye çekildi. Shyvana: Q (Çifte Isırık) bekleme süresi 7/6,5/6/5,5/5 saniye, ilk vuruşun hasar oranı %35 YG (SG oranı değişmedi), ikinci vuruşun hasar oranı %25 YG (SG oranı değişmedi) oldu.

Q (Çifte Isırık) bekleme süresi 7/6,5/6/5,5/5 saniye, ilk vuruşun hasar oranı %35 YG (SG oranı değişmedi), ikinci vuruşun hasar oranı %25 YG (SG oranı değişmedi) oldu. Xayah: R (Tüy Fırtınası) bekleme süresi 140/120/100 saniye olacak şekilde değiştirildi.

LoL 11.15 Kostümler

Bu güncellemede Işık Muhafızı Graves, Işık Muhafızı Pyke, Işık Muhafızı Rengar, Mahvolmuş Miss Fortune ve Siber Pop Akshan 22 Temmuz 2021'de oyuncularla buluşacak. Emsalsiz Kudret Thresh ise 29 Temmuz 2021'den itibaren sembol mağazasından alınabilecek ve 11.20 yaması ile mağazaya eklenecek.

1. Işık Muhafızı Graves

2. Işık Muhafızı Pyke

3. Işık Muhafızı Rengar

4. Mahvolmuş Miss Fortune

5. Siber Pop Akshan

6. Emsalsiz Kudret Thresh