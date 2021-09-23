LoL 11.19 Yama Notları Paylaşıldı

LoL 11.19 yama notları, League of Legends oyuncuları ile buluşturdu. Eylül ayının son güncellemesinde beklenen URF modu geri dönüyor. Bununla birlikte bir dizi beklenen kostüm nihayet çıkıyor.

Yeni yama ile geçen günlerde açıklanan yeni ceza sistemi de devreye girmeye başlıyor. Güncelleme notlarında oyunun ortasında maçı terk eden ya da oyuna devam etmeyen oyuncuları bekleyen yeni cezalara da yer verildi.

LoL 11.19 Yama Notları Özeti

League of Legends'ın 11.19 güncellemesinde zayıflatılan ve güçlendirilen şampiyonlar da dahil olmak üzere güncellemenin en önemli kısımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LoL 11.19 Zayıflayan Şampiyonlar

Kennen: Q hasarı 75/120/165/210/255 (+%75 YG) oldu.

Ryze: Q büyü hasarı 75/100/125/150/175 (+%40 YG) (+%3 İlave Mana), E bekleme süresi 3,5/3,25/3/2,75/2,5 saniye olarak değiştirildi.

Sona: Taban zırhı 26 oldu. Pasif hasarı artık seviyeye bağlı olarak 20-240 artıyor. Q artık Sona'nın görüş alanında olmayanları hedef alamıyor.

Soraka: R taban iyileştirme 130/215/300 (+%55 YG) olarak değiştirildi.

Varus: Q bekleme süresi 16/15/14/13/12 saniye olarak güncellendi.

LoL 11.19 Güçlenen Şampiyonlar

Aatrox: W bekleme süresi 20/18,5/17/15,5/14 saniye şeklinde azaltıldı.

Akali: Can yenilemesi 9'a, can yenilenmesi büyüme oranı 0,9'a çıkarıldı.

Cho'Gath: Q bekleme süresi, 7 saniyeden 6 saniyeye çekildi.

Fizz: Pasif "Normale Dönüyoruz" kaldırıldı. W isabet halinde hasar 10/15/20/25/30 (+%35 YG), E bekleme süresi 16/14/12/10/8 saniye oldu. R küçük köpek balığı hasarı 150/250/350 (+%80 YG), büyük köpek balığı hasarı 225/325/425 (+%100 YG), Gigalodon hasarı 300/400/500 (+%120 YG) olarak güncellendi.

Galio: W bekleme süresi artık sabit değil. Yeni değişiklikle birlikte W'nun bekleme süresi 18/17,5/17/16,5/16 saniye oldu.

Gragas: W ilave büyü hasarı 20/50/80/110/140 (+ hedefin azami canının %7'si) (+%70 YG) şeklinde değiştirildi.

Gwen: Can yenilenmesi 8,5 oldu.

Mordekaiser: E bekleme süresi artık 18/16/14/12/10 saniye.

Poppy: Pasif bekleme süresi 1/7/13. seviyelerde 13/10/7 saniye oldu.

Qiyana: Q "Yakala Yakalayabilirsen" güncellendi. Qiyana'nın E+Q kombosunun hedefi, E'si tamamlandıktan sonra hâlâ taban saldırı menzilindeyse (150 Birim) E'den kaçmak mümkün olmayacak.

Renekton: Taban canı 590 oldu, can büyüme oranı da 92'ye çıkarıldı. W "İleri Sar" güncellendi. Güçlendirilmiş saldırı animasyonu yaklaşık olarak %13 oranında hızlandırıldı. W "Kendini Kilitleme Süresi" hem normal hem de güçlendirilmiş saldırılar için 0,375 saniyeye çekildi.

Sejuani: Q bekleme süresi 18/16,5/15/13,5/12 saniye, hasarı 90/140/190/240/290 (+%60 YG) oldu.

Seraphine: R bekleme süresi 160/130/100 saniye olarak güncellendi.

Sion: W artık 60/85/110/135/160 (+%40 YG) (+%8/9/10/11/12 azami can) kalkan sağlıyor.

Sylas: Taban mana 310'a çıkarılırken taban mana yenilemesi ise 8 oldu.

LoL 11.19 URF Değişiklikleri

URF'te moda özel şampiyon ayarlamaları yapabilmek için yeni bir dengeleme stratejisi devreye sokuluyor. Eskiden bu modda ideal kazanma oranı %50'ydi. Şampiyonların klasik Sihirdar Vadisi'ndeki dengeleme yöntemi burada kullanılamıyordu. Mevcut değerin bu nedenle klasik Sihirdar Vadisi'ndeki değerlere yakın tutulmakta karar kılındı. Tüm şampiyonların kazanma oranlarını %50'ye getirilmesi yerine artık URF'te (ve gelecek oyun modlarındaki) şampiyonları SV'deki kazanma oranlarına yakın olacak şekilde Sihirdar Vadisi'ndeki kazanma oranlarına yakın olacak şekilde ayarlanacak.

URF'teki sıradan şampiyon ayarlamaların çoğu bu yamanın yayımlandığı ilk günlerde kaldırılacak. Buna verilen hasar, alınan hasar, iyileştirme ve kalkan gücündeki yüzdelik değişiklikler de dahil ancak Yuumi'nin verdiği hasar %15 azalmaya, aldığı hasar %20 artmaya ve iyileştirme etkileri %30 zayıflamaya devam edecek.

LoL Yeni Ceza Sistemi

1. aşamada 5 oyun için 5 dakikalık sıra gecikmesi uygulanacak.

2. aşamada 5 oyun için 10 dakikalık sıra gecikmesi uygulanacak.

3. aşamada 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi uygulanacak.

4. aşamada 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi ve 24 saatlik sıraya girememe cezası uygulanacak.

5. aşamada 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi ve 3 günlük sıraya girememe cezası uygulanacak.

6. aşamada 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi ve 7 günlük sıraya girememe cezası uygulanacak.

7. aşamada 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi ve 2 haftalık sıraya girememe cezası uygulanacak.

LoL 11.19 Kostümler

Bu yamada Şafağın Gölgesi Vex, Şafağın Kanatları Morgana, Şafağın Ruhu Yone, Gecenin Tomurcuğu Lillia, Gecenin Hiddeti Tryndamere, Gecenin Tırpanı Kayn, Gecenin Tırpanı Kayn Prestij Serisi ve 2021 Dünya Şampiyonası Jarvan IV kostümleri geliyor.

1. Şafağın Gölgesi Vex

2. Şafağın Kanatları Morgana

3. Şafağın Ruhu Yone

4. Gecenin Hiddeti Tryndamere

5. Gecenin Tomurcuğu Lillia

6. Gecenin Tırpanı Kayn

7. Gecenin Tırpanı Kayn Prestij Serisi

8. 2021 Dünya Şampiyonası Jarvan IV