LoL 11.24 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.24 yama notları, League of Legends oyuncuları ile paylaşıldı. 2021 yılının sonuna doğru yayımlanan güncelleme, sezon öncesi dönemin kusursuz sürekliliğinin söz konusu olmaya devam etmesini sağlamak amacı ile pek çok şampiyon, eşya, rün ve ejder güncellemesi getiriyor.

2022 yılına geçişe sadece sayılı günler kalmışken yayımlanan yama bu nedenle oldukça dolu tutulmuş görünüyor. Bu yama notlarının oyunculara neler sunduğu aşağıdan ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

LoL 11.24 Yama Notları Özet

Bu yamada Caitlyn, Ivern, Kayle, Samira ve Twitch gibi şampiyonlar güçlenirken Camille ve bu şampiyona ek olarak pek çok eşya da zayıflatmaya gidildi.

LoL 11.24 Yamasında Neler Zayıfladı?

Camille: W (Keskin Çelme) dış koninin ilave hasarı hedefin azami canının %5/5,5/6/6,5/7'si (100 İlave SG başına +%2,5) olarak güncellendi. E (Kanca Atışı) bekleme süresi de artık 16/15/14/13/12 saniye.

W (Keskin Çelme) dış koninin ilave hasarı hedefin azami canının %5/5,5/6/6,5/7'si (100 İlave SG başına +%2,5) olarak güncellendi. E (Kanca Atışı) bekleme süresi de artık 16/15/14/13/12 saniye. Aksiyon Akımı: AKI'nın sağladığı ulti bekleme süresinde azalma %25'ten %20'ye çekildi.

AKI'nın sağladığı ulti bekleme süresinde azalma %25'ten %20'ye çekildi. Buzateşi Eldiven: Yakın dövüşçülere yönelik buz alanı hasarı 12-85 şeklinde güncellendi. Menzilli şampiyonlara yönelik buz alanı hasarı ise 6-42,5 oldu.

Yakın dövüşçülere yönelik buz alanı hasarı 12-85 şeklinde güncellendi. Menzilli şampiyonlara yönelik buz alanı hasarı ise 6-42,5 oldu. Denge Örtüsü: Işıma ilave hasarı artık 4 saniyeliğine %9.

Işıma ilave hasarı artık 4 saniyeliğine %9. Kozmik Hızlandırıcı: Yetenek gücü 65, can 200, Büyülüdans'ın hareket hızı ilavesi azalarak %5 olacak şekilde %15 oldu.

Yetenek gücü 65, can 200, Büyülüdans'ın hareket hızı ilavesi azalarak %5 olacak şekilde %15 oldu. Parçalanmış Kraliçe'nin Tacı: Yetenek gücü 70'ten 60'a çekildi.

Yetenek gücü 70'ten 60'a çekildi. Yırtıcı: Azami hareket hızı %45, artış süresi 1,5 saniye oldu.

Azami hareket hızı %45, artış süresi 1,5 saniye oldu. Kimya Ejderi Ruhu: Artık 4 saniyeliğine dirilme sağlıyor ve %40 daha az hasar veriyor.

LoL 11.24 Yamasında Neler Güçlendi?

Caitlyn: W veya E yetenekleri ile işaretlenen rakipler hedef alındığında tam kafadan atış kısmen sıfırlanıyor ve normal saldırılardan daha hızlı ateşleniyor.

W veya E yetenekleri ile işaretlenen rakipler hedef alındığında tam kafadan atış kısmen sıfırlanıyor ve normal saldırılardan daha hızlı ateşleniyor. Ivern: Pasif (Ormanın Dostu) kayacıl deneyim ödülü 27'den 95'e çıkarıldı, kayacıl altın ödülü ise 85 oldu.

Kayle: Pasifi uzun ateş güncellendi. Kayle'ın alazlı ve haşmetli iken yaptığı normal saldırıların alev dalgalarının kat ettiği mesafe artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor.

Pasifi uzun ateş güncellendi. Kayle'ın alazlı ve haşmetli iken yaptığı normal saldırıların alev dalgalarının kat ettiği mesafe artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor. Samira: Cehennem Tetiği (R) mana bedeli kaldırıldı.

Cehennem Tetiği (R) mana bedeli kaldırıldı. Twitch: R (Zehir Salvosu) uzun ok güncellendi. Twitch'in oklarının kat ettiği ek mesafe artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor.

R (Zehir Salvosu) uzun ok güncellendi. Twitch'in oklarının kat ettiği ek mesafe artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor. Urgot: Urgot'un Dehşet Saçar (Pasif) saldırılarının menzili artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor. W (İmha) yeteneğinin otomatik saldırılarının menzili de artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor.

Urgot'un Dehşet Saçar (Pasif) saldırılarının menzili artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor. W (İmha) yeteneğinin otomatik saldırılarının menzili de artık ilave saldırı menziline bağlı olarak artıyor. Başmelek Asası: Birleştirme bedeli 550 altın oldu.

Birleştirme bedeli 550 altın oldu. Yenilmez: Süre 4 saniyeden 5 saniyeye çıktı. Yük başına değişken kuvvet artık seviyeye bağlı olarak 2-4,5.

Süre 4 saniyeden 5 saniyeye çıktı. Yük başına değişken kuvvet artık seviyeye bağlı olarak 2-4,5. Kimya Ejderi: Kimya ejderi güçlendirmesi artık yük başına en fazla %6 İlave Hasar kazandırıyor.

Kimya ejderi güçlendirmesi artık yük başına en fazla %6 İlave Hasar kazandırıyor. Hextech Ejderi: Yük başına artık 6 yetenek hızı ve %6 saldırı hızı sağlıyor.

LoL 11.24 Kostümler

Aşağıda yer alan kostümler, 9 Aralık 2021 tarihinde çıkmış olacak.

1. Kazanova Brand

2. Kazanova Zed

3. Kazanova Draven

4. Kazanova Leona

5. Kazanova Master Yi

6. Kazanova Malzahar ve LeBlanc

7. Kazanova Brand Prestij Serisi

Peki, LoL 11.24 yama notları ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yama ile gelecek olan kostümler nasıl görünüyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.