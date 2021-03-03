LoL 11.5 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.5 yama notları, "Shio Shoujo" ve "mom cat" iş birliği ile hazırlanıp paylaşıldı. Peki, League of Legends'ın mart ayının ilk güncellemesi, oyuna ne tür değişiklikler getiriyor? Her yamada olduğu gibi bu yamada da birçok şampiyon zayıflarken birçok şampiyon güçlendirildi ancak güncellemeyi öne çıkaran en önemli unsur, oyuna eklenecek yeni bal kostümleri oldu.

LoL 11.5 Yama Notları Neler Sunuyor?

Master Yi ve Sejuani gibi şampiyonlar zorlanırken Rammus gibi şampiyonlarsa harita genelinde kasırgalar oluşturmada oldukça başarılı işler çıkarıyordu. Bu yamada oyun genelinde zorlanan ilk gruba daha çok önem veriliyor yani bu gruba dahil olan şampiyonlar güçlenirken diğerleri de daha kontrollü bir hal alıyor.

LoL 11.5 Zayıflayan Şampiyonlar

Azir: Eskiden 1-18. seviyelerde 60-160 olan W'su 1-18. seviyelerde 50-150 olarak değiştirildi.

Eskiden 1-18. seviyelerde 60-160 olan W'su 1-18. seviyelerde 50-150 olarak değiştirildi. Gragas: Q artık tüm yetenek seviyelerinde 80 mana istiyor.

Q artık tüm yetenek seviyelerinde 80 mana istiyor. Rammus: Can büyüme oranı 80'e düşürüldü.

Can büyüme oranı 80'e düşürüldü. Rell: Rakiplerinin kazanma şansını büyük oranda düşüren bu şampiyonun W yetenkelerinden sert iniş ile binek sırtın bekleme süresi 13 saniyeye çıkarıldı.

Rakiplerinin kazanma şansını büyük oranda düşüren bu şampiyonun W yetenkelerinden sert iniş ile binek sırtın bekleme süresi 13 saniyeye çıkarıldı. Seraphine: Art arda isabet ettirilen nota hasarı azalması kaldırıldı. Seraphine'in notaları artık minyonlar dışındaki birimlere zamanla daha az hasar vermiyor. Takım arkadaşlarının notaları artık minyonlar dahil tüm hedeflere Seraphine'in nota hasarının %25'i kadar hasar veriyor. Ayrıca nota hasarı 1/6/11/16. seviyelerde 4/8/14/24 olarak güncellendi. R yeteneğinin bekleme süresi de 180/150/120 saniye olarak güncellendi.

Art arda isabet ettirilen nota hasarı azalması kaldırıldı. Seraphine'in notaları artık minyonlar dışındaki birimlere zamanla daha az hasar vermiyor. Takım arkadaşlarının notaları artık minyonlar dahil tüm hedeflere Seraphine'in nota hasarının %25'i kadar hasar veriyor. Ayrıca nota hasarı 1/6/11/16. seviyelerde 4/8/14/24 olarak güncellendi. R yeteneğinin bekleme süresi de 180/150/120 saniye olarak güncellendi. Shaco: W yeteneği taban hasarı 10/15/20/25/30 olurken tek hedefe yönelik taban hasar ise 25/40/55/70/85 olarak değiştirildi. Soytarı Kutusu (W) artık canavarlara fazladan 10/20/30/40/50 Hasar veriyor.

LoL 11.5 Güçlendirilen Şampiyonlar

Jax: Taban hasar büyüme oranı arttı. Hasar büyüme oranı artık 4,25.

Taban hasar büyüme oranı arttı. Hasar büyüme oranı artık 4,25. Karma: Q (İçindeki Alev) bekleme süresi 8/7,5/7/6,5/6 saniye olarak değiştirildi.

Q (İçindeki Alev) bekleme süresi 8/7,5/7/6,5/6 saniye olarak değiştirildi. Kog'Maw: W ilave hasarı hedefin azami canının %3/4/5/6/7'si olarak güncellendi.

W ilave hasarı hedefin azami canının %3/4/5/6/7'si olarak güncellendi. Master Yi: E taban hasarı artık 20/30/40/50/60.

E taban hasarı artık 20/30/40/50/60. Sejuani: W ikinci vuruşun hasar oranı Sejuani'nin azami canının %6'sı olarak değiştirildi.

W ikinci vuruşun hasar oranı Sejuani'nin azami canının %6'sı olarak değiştirildi. Trundle: Q (Kopar) bekleme süresi 4 saniyeden 3,5 saniyeye çekildi.

LoL 11.5 Güncellenen Şampiyonlar

Pyke: Destek rolündeki Pyke'ı derinliklerden çıkarmak için orta koridor rolündeki Pyke'ın hayatta kalma potansiyeli azaltıldı. Biriktirilen gri can miktarı alınan hasarın %10'u (+%25 Zırh Deşme), yakında 2 veya daha fazla rakip varsa artarak alınan hasarın %35'i (+%50 Zırh Deşme) olacak şekilde değiştirildi.

Destek rolündeki Pyke'ı derinliklerden çıkarmak için orta koridor rolündeki Pyke'ın hayatta kalma potansiyeli azaltıldı. Biriktirilen gri can miktarı alınan hasarın %10'u (+%25 Zırh Deşme), yakında 2 veya daha fazla rakip varsa artarak alınan hasarın %35'i (+%50 Zırh Deşme) olacak şekilde değiştirildi. Twitch: Pasif yük başına hasar oranı artık %2,5 YG. R (Zehir Salvosu) ilave hasarı 30/45/60, süresi ise 6 saniye oldu.

LoL 11.5 Şampiyon Kostümleri

1. Vız Vız Malzahar

2. Vız Vız Yuumi

3. Vız Vız Kog'Maw