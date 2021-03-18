LoL 11.6 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.6 yama notları, Shio Shoujo ve Mom Cat tarafından hazırlanıp paylaşıldı. Peki, League of Legends'ın mart ayının ikinci güncellemesi ile video oyununda ne tür değişiklikler yapılacak? Bu güncellemede başta Xin Zhao olmak üzere birçok şampiyona yenilik getiriliyor ve birçok şampiyon zayıflatılıyor. Ayrıca oyuncuları yepyeni kostümler karşılıyor.

LoL 11.6 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends'ın 11.6 yamasında Gnar, Hecarim, Karthus, Urgot, Lillia ve Renekton zayıflatılırken Akali, LeBlanc, Pyke, Volibear, Sylas ve Xin Zhao güçlendiriliyor. Savaş Akademisi Caitlyn, Savaş Akademisi Yone, Savaş Akademisi Garen, Savaş Akademisi Wukong, Savaş Akademisi Leona gibi kostümler geliyor.

LoL 11.6 Nerflenen (Zayıflayan) Şampiyonlar

Gnar: W ilave taban hasar artık 0/10/20/30/40.

W ilave taban hasar artık 0/10/20/30/40. Hecarim: Q taban hasar, 60/97/134/171/208 oldu.

Q taban hasar, 60/97/134/171/208 oldu. Karthus: Q taban hasar 45/62,5/80/97,5/115 (90/125/160/195/230) şeklinde değiştirildi.

Q taban hasar 45/62,5/80/97,5/115 (90/125/160/195/230) şeklinde değiştirildi. Renekton: R artık 250/400/550 ilave can sağlıyor.

R artık 250/400/550 ilave can sağlıyor. Urgot: W isabet hasarı etkililiği %75'ten %50'ye çekildi.

W isabet hasarı etkililiği %75'ten %50'ye çekildi. Lillia: R bekleme süresi 150/130/110 saniye olarak güncellendi.

LoL 11.6 Bufflanan (Güçlenen) Şampiyonlar

Akali: Can 575'ten 500'e çekildi, can büyüme oranı artık 95 değil 105. Pasifi artık 10/15/20 Enerji yenilemiyor. Q bedeli olarak artık 130/115/100/85/70 enerji isteniyor. Q yeteneğinin 5. seviyede verdiği ilave hasar kaldırıldı.



W artık Akali'nin azami enerjisini 80 arttırıyor. E toplam hasar 100/187,5/275/362,5/450 (+%85 SG) (+%120 YG) olarak güncellendi. Birinci ve ikinci vuruş arasındaki hasar bölünmesi artık toplam hasarın %30'u, toplam hasarın %70'i şeklinde gerçekleşiyor.



R ilk atılmanın hasar türü artık fiziksel değil büyü. Buna ek olarak ilk atılmanın hasarı da değişti. Artık 80/220/360 (+%50 İlave SG) (+%30 YG).

Can 575'ten 500'e çekildi, can büyüme oranı artık 95 değil 105. Pasifi artık 10/15/20 Enerji yenilemiyor. Q bedeli olarak artık 130/115/100/85/70 enerji isteniyor. Q yeteneğinin 5. seviyede verdiği ilave hasar kaldırıldı. W artık Akali'nin azami enerjisini 80 arttırıyor. E toplam hasar 100/187,5/275/362,5/450 (+%85 SG) (+%120 YG) olarak güncellendi. Birinci ve ikinci vuruş arasındaki hasar bölünmesi artık toplam hasarın %30'u, toplam hasarın %70'i şeklinde gerçekleşiyor. R ilk atılmanın hasar türü artık fiziksel değil büyü. Buna ek olarak ilk atılmanın hasarı da değişti. Artık 80/220/360 (+%50 İlave SG) (+%30 YG). LeBlanc: W bedeli 60/70/80/90/100 mana oldu.

W bedeli 60/70/80/90/100 mana oldu. Pyke: E bekleme süresi artık 15/14/13/12/11 saniye.

E bekleme süresi artık 15/14/13/12/11 saniye. Sylas: Pasif isyanın zinciri ilave saldırı hızı %125 oldu. W bekleme süresi 13/11,25/9,5/7,75/6 saniye, bedel 60/70/80/90/100 mana, iyileştirme oranı ise %45 YG şeklinde güncellendi.

Pasif isyanın zinciri ilave saldırı hızı %125 oldu. W bekleme süresi 13/11,25/9,5/7,75/6 saniye, bedel 60/70/80/90/100 mana, iyileştirme oranı ise %45 YG şeklinde güncellendi. Volibear: W yaralı iyileştirmesi kaldırıldı. E sınırlı hasar artık tüm yetenek seviyelerinde 750.

W yaralı iyileştirmesi kaldırıldı. E sınırlı hasar artık tüm yetenek seviyelerinde 750. Xin Zhao: Pasif iyileştirme 1-18. seviyelerde 7-92 oldu. Q ilave taban hasar 16/25/34/43/52 olarak değiştirildi. İsabet alanı görsel netlik kazandırmak için artık Xin Zhao'nun biraz arkasına kadar uzanıyor.



W bekleme süresi 12/10,5/9/7,5/6 saniye, bedel 60 mana, minyonlara verilen hasarın azaltma oranı 1-16. seviyelerde %50-0, ilk saldırının kullanım süresi 0,5 saniye oldu. W "ikinci saldırının hasar çarpanı" ve "meydan okuma, canına oku" olmak üzere iki yeni özellik aldı. İlki, ikinci saldırı hasarının artık kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak en fazla %33 artmasını sağlıyor. İkincisi, ikinci saldırının rakip şampiyonlara ve canavarlara meydan okumasına ve onları 3 saniyeliğine açığa çıkarmasına yardımcı oluyor.



E "Meydanı Boş Buldum" isimli yeni bir özellik aldı. Bu özellik, meydan okunmuş rakiplere yönelik Yürekli Hücum'un kullanım menzilini arttırarak 1100 olmasını sağlıyor.

LoL 11.6 Küçük Değişiklikler

Işınlan: Işınlan artık Sığınak Çıkışı ve dirilme halinde etkinleşen sığınak etkilerini kaldırıyor. İlave hareket hızı %50, bekleme süresi 1-18. seviyelerde 420-210 oldu.

Işınlan artık Sığınak Çıkışı ve dirilme halinde etkinleşen sığınak etkilerini kaldırıyor. İlave hareket hızı %50, bekleme süresi 1-18. seviyelerde 420-210 oldu. Çarp: Artık 90 taban iyileştirme sağlıyor, eskiden 70 taban iyileştirme sağlıyordu.

Artık 90 taban iyileştirme sağlıyor, eskiden 70 taban iyileştirme sağlıyordu. Ayağı Çabuk: İyileştirme oranı %20 YG olarak güncellendi.

İyileştirme oranı %20 YG olarak güncellendi. Açgözlü Avcı: Taban mutlak sömürüsü kaldırıldı. Yük başına mutlak sömürü 1,5'e çekildi.

LoL 11.6 Kostümler

1. Savaş Akademisi Garen ve Wukong

2. Savaş Akademisi Caitlyn

3. Savaş Akademisi Yone

4. Savaş Akademisi Leona

5. Savaş Akademisi Leona Prestij Serisi