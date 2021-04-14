LoL 11.8 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.8 yama notları paylaşıldı. Tricia "mom cat" Tan ve Hanna "shio shoujo" Woo'ya göre League of Legends 11.8 yamasında herkese göre bir şeyler var. Keskin hareketlerle şovunuzu yapmak istiyorsanız Sihirdar Vadisi'ne elinde iğne, iplik ve makasla gelen Gwen'i tercih edebilirsiniz.

Bir önceki yamanın galaktik müziklerinden sıkılanlar, Rammus cilalanmış zırhlı kabuğu ve yenilenen yetenek seti ile Sihirdar Vadisi'nde yeri yerinden oynatmaya geliyor.

LoL 11.8 Yama Notları Özeti

Peki, LoL 11.8 güncellemesinde oyuncuları ne gibi değişiklikler bekliyor? Oyuna hangi kostümler geliyor? Yeni yamada hangi şampiyonlar nerflenirken hangi şampiyonlar bufflandı? Güçlenen ve zayıflayan şampiyonlar da dahil olmak üzere birçok yenilik sizi bekliyor.

LoL 11.8 Zayıflayan Şampiyonlar

Annie: W bedeli 90/95/100/105/110 mana oldu.

W bedeli 90/95/100/105/110 mana oldu. Gnar: W ilave hareket hızı artık R'nin seviyesine bağlı olarak 3 saniye içinde azalarak kaybolan %20/40/60/80 hareket hızı sağlıyor.

W ilave hareket hızı artık R'nin seviyesine bağlı olarak 3 saniye içinde azalarak kaybolan %20/40/60/80 hareket hızı sağlıyor. Orianna: E ilave dirençler 6/12/18/24/30 zırh ve büyücü direnci şeklinde güncellendi.

E ilave dirençler 6/12/18/24/30 zırh ve büyücü direnci şeklinde güncellendi. Thresh: E bekleme süresi artık 11/10,5/10/9,5/9 saniye.

E bekleme süresi artık 11/10,5/10/9,5/9 saniye. Yorick: E'nin ilk sıçrama hasarı azaltıldı ve artık 8 saldırı boyunca daha fazla hasar veriyor. Pasifi sis gezgini hasarı 2/3/4/5/6/7/8/13/18/23/28/33/38/48/58/68/78/88 (+%25 Toplam SG) oldu. E sis gezginlerinin ilk sıçrama hasarı ilk saldırıda %100 (normal hasar) veriyor. E'si "İşaretli Bölge" özelliği aldı. İşaretli hedefler bir Sis Gezgini'nin yapacağı sonraki 8 saldırıdan %40 daha fazla hasar alıyor. R kulelerin hedef önceliği Sis'in Hanımı yerine yakın dövüşçü ve menzilli minyonlara öncelik veriyor.

LoL 11.8 Güçlenen Şampiyonlar

Aphelios: Pasifi zırh deşme 3,5/7/10,5/14/17,5/21 olarak güncellendi. R (Ulti) Ay Işığı Nöbeti'nde ise şu değişiklikler yapıldı. İşaret başına Calibrum hasarı 50/80/110 oldu. Severum'un iyileştirmesi 275/400/525 oldu. Gravitum'un sabitleme süresi artık 1,35 saniye. Infernium'un saçılma hasarı ilk hasarın %90'ı oldu. Crescendum'un çakram iadesi 5 ilave (toplam 6) oldu.

Pasifi zırh deşme 3,5/7/10,5/14/17,5/21 olarak güncellendi. R (Ulti) Ay Işığı Nöbeti'nde ise şu değişiklikler yapıldı. İşaret başına Calibrum hasarı 50/80/110 oldu. Severum'un iyileştirmesi 275/400/525 oldu. Gravitum'un sabitleme süresi artık 1,35 saniye. Infernium'un saçılma hasarı ilk hasarın %90'ı oldu. Crescendum'un çakram iadesi 5 ilave (toplam 6) oldu. Cassiopeia: E bedeli eskiden 50 mana şeklinde sabitti fakat 50/48/46/44/42 mana şeklinde güncellendi.

E bedeli eskiden 50 mana şeklinde sabitti fakat 50/48/46/44/42 mana şeklinde güncellendi. LeBlanc: Q taban hasarı 65/90/115/140/165, toplam hasarı 130/180/230/280/330 olarak güncellendi.

Q taban hasarı 65/90/115/140/165, toplam hasarı 130/180/230/280/330 olarak güncellendi. Lee Sin: E bekleme süresi, 8 saniyeye çekildi.

E bekleme süresi, 8 saniyeye çekildi. Rammus: Q taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaltıldı. W'nun süresi artık normal saldırılarda uzuyor. E'nin kışkırtma süresi azaltıldı. R artık Rammus'un uçmasını, yere çarpmasını, artçı şoklar oluşturmasını sağlıyor. Yeteneklerin görsel ve ses efektlerinde değişikliğe gidildi. Q taban hasarı 100/130/160/190/220 oldu. W topun ağzında isminde bir özellik aldı. Normal saldırılar artık Tortop'un süresini 0,4 saniye uzatıyor. Süre en fazla 4 saniyeye kadar uzuyor. E kışkırtma süresi 1,2/1,4/1,6/1,8/2 oldu. R bekleme süresi artık 130/110/90 saniye oldu. R "Vurduğu Yerde Gülle Biter" güncellendi. Rammus artık havaya sıçrıyor ve yere sert bir iniş yaparak 100/175/250 (+0,6 YG) büyü hasarı veriyor ve rakipleri 1,5 saniyeliğine %15/17,5/20 yavaşlatıyor. Rammus hedefe 4 saniyeliğine artçı şoklar oluşturarak 20/30/40 (+0,1 YG) büyü hasarı veriyor ve ilk yavaşlatma etkisini 4 kata kadar çıkarabiliyor. Merkezin yakınına verilen hasar, en fazla %150 oluyor.

Q taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaltıldı. W'nun süresi artık normal saldırılarda uzuyor. E'nin kışkırtma süresi azaltıldı. R artık Rammus'un uçmasını, yere çarpmasını, artçı şoklar oluşturmasını sağlıyor. Yeteneklerin görsel ve ses efektlerinde değişikliğe gidildi. Q taban hasarı 100/130/160/190/220 oldu. W topun ağzında isminde bir özellik aldı. Normal saldırılar artık Tortop'un süresini 0,4 saniye uzatıyor. Süre en fazla 4 saniyeye kadar uzuyor. E kışkırtma süresi 1,2/1,4/1,6/1,8/2 oldu. R bekleme süresi artık 130/110/90 saniye oldu. R "Vurduğu Yerde Gülle Biter" güncellendi. Rammus artık havaya sıçrıyor ve yere sert bir iniş yaparak 100/175/250 (+0,6 YG) büyü hasarı veriyor ve rakipleri 1,5 saniyeliğine %15/17,5/20 yavaşlatıyor. Rammus hedefe 4 saniyeliğine artçı şoklar oluşturarak 20/30/40 (+0,1 YG) büyü hasarı veriyor ve ilk yavaşlatma etkisini 4 kata kadar çıkarabiliyor. Merkezin yakınına verilen hasar, en fazla %150 oluyor. Vladimir: Q bekleme süresi 9/7,75/6,5/5,25/4 saniye olarak değiştirildi.

Q bekleme süresi 9/7,75/6,5/5,25/4 saniye olarak değiştirildi. Zac: W hasarı 35/50/65/80/95 (+hedefin azami canının %4/5/6/7/8'i) (100 YG başına +%4) şeklinde güncellendi.

LoL 11.8 Kostümleri

LoL 11.8 ile oyuna gelecek kostümler aşağıda sıralanmıştır.

1. Kara Buz Sion

2. Kara Buz Vel'Koz

3. Ejder Muhafız Galio ve Ejderkatili Kayle

4. Ejderkatili Twitch

5. Uzayın Ritmi Gwen

LoL 11.8 yama notları hakkında düşünceleriniz neler? Oyuna eklenecek kostümler, zayıflayan şampiyonlar ve güçlenen şampiyonlarla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.