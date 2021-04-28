LoL 11.9 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.9 yama notları paylaşıldı. Tricia "mom cat" Tan ve Hanna "shio shoujo" Woo'ya göre League of Legends 11.9 yamasında bizi çok sıra dışı şeyler bekliyor.

LoL 11.9 Yama Notları Özeti

Peki, LoL 11.9 güncellemesinde oyuncuları ne tür değişiklikler bekliyor? Oyuna hangi kostümler geliyor? Yeni yamada hangi şampiyonlar nerflenirken (zayıflatılırken) hangi şampiyonlar bufflandı (güçlendi)? Güçlenen ve zayıflayan şampiyonlar da dahil olmak üzere birçok değişiklik sizi bekliyor.

LoL 11.9 Zayıflayan Şampiyonlar

Diana: Zırh büyüme oranı 3,1, can büyüme oranı 6,5 olarak değiştirildi. Pasif ilave saldırı hızı seviyeye bağlı olarak %15-40 şeklinde güncellendi.

Zırh büyüme oranı 3,1, can büyüme oranı 6,5 olarak değiştirildi. Pasif ilave saldırı hızı seviyeye bağlı olarak %15-40 şeklinde güncellendi. Dr. Mundo: Zırh büyüme oranı ve SG büyüme oranı 3 oldu.

Zırh büyüme oranı ve SG büyüme oranı 3 oldu. Garen: W artık yük başına 0,2 zırh ve büyü direnci sağlıyor. İlave dirençlerin birim katletme eşiği ise 150 oldu.

W artık yük başına 0,2 zırh ve büyü direnci sağlıyor. İlave dirençlerin birim katletme eşiği ise 150 oldu. Gragas: E taban hasarı artık 80/125/170/215/260.

E taban hasarı artık 80/125/170/215/260. Hecarim: Zırhı 32, zırh büyüme oranı 4,25 oldu. Q yük başına artık %2 (33 İlave SG başına +%1) hasar artışı sağlıyor. W artık alınan hasara bağlı olarak iyileştirme sunmuyor. Öte yandan Hecarim artık hedefe verdiği hasarın %30'una (40 İlave SG başına +%1) eşdeğer miktarda iyileşiyor. E asgari taban 30/50/70/90/110, azami taban hasar 60/100/140/180/220 olarak güncellendi.

Zırhı 32, zırh büyüme oranı 4,25 oldu. Q yük başına artık %2 (33 İlave SG başına +%1) hasar artışı sağlıyor. W artık alınan hasara bağlı olarak iyileştirme sunmuyor. Öte yandan Hecarim artık hedefe verdiği hasarın %30'una (40 İlave SG başına +%1) eşdeğer miktarda iyileşiyor. E asgari taban 30/50/70/90/110, azami taban hasar 60/100/140/180/220 olarak güncellendi. Heimerdinger: W ilk roket hasarı artık 50/75/100/125/150, azami roket hasarı da 90/135/180/225/270.

W ilk roket hasarı artık 50/75/100/125/150, azami roket hasarı da 90/135/180/225/270. Jinx: Q Kılçık'ın giderilen kritik saçılma hasarı hatası %175 oldu.

Q Kılçık'ın giderilen kritik saçılma hasarı hatası %175 oldu. Morgana: W destansı olmayan canavarlara verilen hasar artık %185.

W destansı olmayan canavarlara verilen hasar artık %185. Rumble: Pasif hararet etkisinin ilave isabet hasarı 5-40 (+%25 YG) olarak güncellendi.

Pasif hararet etkisinin ilave isabet hasarı 5-40 (+%25 YG) olarak güncellendi. Vladimir: Q bekleme süresi 9/7,9/6,8/5,7/4,6 saniye oldu.

LoL 11.9 Güçlenen Şampiyonlar

Kayn: Q Darkin hasar çarpanı toplam SG'nin %65'i olacak şekilde değiştirildi.

Q Darkin hasar çarpanı toplam SG'nin %65'i olacak şekilde değiştirildi. Kindred: Q bekleme süresi 8 saniye, taban hasarı 60/85/110/135/160 oldu.

Q bekleme süresi 8 saniye, taban hasarı 60/85/110/135/160 oldu. Kog'Maw: Q direnç eksiltmesi %25/27/29/31/33 olurken E yeteneği artık 60/70/80/90/100 mana istiyor.

Q direnç eksiltmesi %25/27/29/31/33 olurken E yeteneği artık 60/70/80/90/100 mana istiyor. Lulu: W bekleme süresi 15/14/13/12/11 saniye olarak değişti. Aynı yeteneğin takım arkadaşına yönelik ilave saldırı hızı %25/27,5/30/32,5/35 oldu.

W bekleme süresi 15/14/13/12/11 saniye olarak değişti. Aynı yeteneğin takım arkadaşına yönelik ilave saldırı hızı %25/27,5/30/32,5/35 oldu. Sett: W hasar oranı 100 ilave SG başına %20 şeklinde değiştirildi. R (Ulti) saldırı gücü (SG) hasar oranı %120 ilave SG olacak şekilde güncellendi.

W hasar oranı 100 ilave SG başına %20 şeklinde değiştirildi. R (Ulti) saldırı gücü (SG) hasar oranı %120 ilave SG olacak şekilde güncellendi. Shen: R asgari kalkan 140/320/500 (+%17,5 ilave can) (+%135 YG), azami kalkan 224/512/800 (+%28 İlave Can) (+%216 YG) oldu.

R asgari kalkan 140/320/500 (+%17,5 ilave can) (+%135 YG), azami kalkan 224/512/800 (+%28 İlave Can) (+%216 YG) oldu. Taric: Q bedeli artık 70/75/80/85/90 mana.

Q bedeli artık 70/75/80/85/90 mana. Trundle: E yavaşlatma %32/39/46/53/60 şeklinde değiştirildi.

E yavaşlatma %32/39/46/53/60 şeklinde değiştirildi. Xerath: Q hasarı 70/110/150/190/230 (+%85 YG) oldu. W taban hasarı artık 60/95/130/165/200, gelişmiş taban hasarı 100/158,4/216,7/275/333,3 (patlamanın merkezindeki rakipler) oldu.

LoL 11.9 Kostümleri

DWG Leona, DWG Nidalee, DWG Kennen, DWG Jhin, Yenilmez Jax, Yenilmez Jax Prestij Serisi ve DWG Twisted Fate'in 29 Nisan 2021 tarihinde çıkacağı duyuruldu.

1. DWG Kennen, DWG Twisted Fate, DWG Nidalee, DWG Leona ve DWG Jhin

2. Yenilmez Jax

3. Yenilmez Jax Prestij Serisi