LoL 11.17 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.17 yama notları, Paul Perscheid (RiotAether) ve Jina Yoon (Ahrisoo) iş birliği ile hazırlanıp paylaşıldı. Bu yamada oyuncuları çok büyük yenilikler beklemese de birbirinden göz alıcı kostümlerin geleceği söylenebilir.

Oyuna ekleencek kostümler arasında Suç Şehri Kâbusu Akali, Suç Şehri Kâbusu Shaco, Suç Şehri Kâbusu Twisted Fate gibi kostümler bulunuyor. Cesur Anka Xayah, Ulvi Anka Anivia ve Zarif Anka Seraphine haricinde tanıtılan kostümlerin tamamı 26.08.2021 tarihinde çıkıyor.

Lol 11.17 Yama Notları Özeti

League of Legends 11.17 güncellemesi ile yapılan değişiklikleri ve yenilikleri kısaca aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Lol 11.17 Zayıflayan (Nerflenen) Şampiyonlar

Viego: Pasif (Kralın Hükmü) ele geçirme halinde iyileşme artık %3 (+%3 ilave saldırı gücü) (+%2 yetenek gücü) (+%5 saldırı hızı) sağlıyor. Q (Mahvolmuş Kralın Kılıcı) kritik vuruş ihtimalinden gelen hasar çarpanı %0-100 kritik vuruş ihtimaline sahipken %0-100 şeklinde güncellendi. E (Ecel Yolu) kamuflaj halinde tespit menzili 400'den 450'ye çıkarılırken R (Kederli Yürek) yavaşlatma süresi ise 0,25 saniyeye çıkarıldı.

Pasif (Kralın Hükmü) ele geçirme halinde iyileşme artık %3 (+%3 ilave saldırı gücü) (+%2 yetenek gücü) (+%5 saldırı hızı) sağlıyor. Q (Mahvolmuş Kralın Kılıcı) kritik vuruş ihtimalinden gelen hasar çarpanı %0-100 kritik vuruş ihtimaline sahipken %0-100 şeklinde güncellendi. E (Ecel Yolu) kamuflaj halinde tespit menzili 400'den 450'ye çıkarılırken R (Kederli Yürek) yavaşlatma süresi ise 0,25 saniyeye çıkarıldı. Graves: Q (Yolun Sonu) mana bedeli artık 60 değil 80. Suç Şehri Graves'in açılış görseli de yenilendi.

Q (Yolun Sonu) mana bedeli artık 60 değil 80. Suç Şehri Graves'in açılış görseli de yenilendi. Irelia: Q (Uçarbıçak) artık %8/10/12/14/16 saldırı gücü sağlıyor.

Q (Uçarbıçak) artık %8/10/12/14/16 saldırı gücü sağlıyor. Leona: W (Tutulma) ilave zırh ve büyü direnci 15/20/25/30/35 olarak değiştirildi.

W (Tutulma) ilave zırh ve büyü direnci 15/20/25/30/35 olarak değiştirildi. Kayn: Pasif (Darkin Tırpan) gölge suikastçı ilave hasarı artık %8-30 büyü hasarı veriyor.

Pasif (Darkin Tırpan) gölge suikastçı ilave hasarı artık %8-30 büyü hasarı veriyor. Zed: Q (Keskin Shuriken) ilave saldırı gücü oranı %110 ilave saldırı gücü oldu. E (Gölge Darbesi) ilave saldırı gücü oranı ise artık %65 ilave saldırı gücü veriyor. R (Ölüm İşareti) bekleme süresinde de arttırmaya gidildi. R bekleme süresi artık 120/100/80.

LoL 11.17 Güçlenen (Bufflanan) Şampiyonlar

Teemo: E (Zehirli Atış) isabet halinde büyü hasarı 14/25/36/47/58 (+%30 yetenek gücü) oldu.

E (Zehirli Atış) isabet halinde büyü hasarı 14/25/36/47/58 (+%30 yetenek gücü) oldu. Evelynn: R bekleme süresi 120/100/80 saniye şeklinde güncellendi.

R bekleme süresi 120/100/80 saniye şeklinde güncellendi. Nami: Taban canı 475'ten 490'a çıkarılırken W (Med Cezir) mana bedeli ise 70/80/90/100/110 oldu.

Taban canı 475'ten 490'a çıkarılırken W (Med Cezir) mana bedeli ise 70/80/90/100/110 oldu. Ekko: Pasif canavarlara yönelik hasar %150'den %200'e çıkarıldı.

Pasif canavarlara yönelik hasar %150'den %200'e çıkarıldı. Lissandra: Taban saldırı gücü 55 olurken Q (Keskin Buz) artık 55/60/65/70/75 mana istiyor.

Taban saldırı gücü 55 olurken Q (Keskin Buz) artık 55/60/65/70/75 mana istiyor. Senna: Pasif (Bağışlama) kritik vuruş hasarı %160 oldu. Senna'nın biçtiği minyonlardan ve kestiği küçük canavarlardan artık %10 ihtimalle ruh çıkıyor. Diğer ihtimallerde değişikliğe gidilmedi.

Pasif (Bağışlama) kritik vuruş hasarı %160 oldu. Senna'nın biçtiği minyonlardan ve kestiği küçük canavarlardan artık %10 ihtimalle ruh çıkıyor. Diğer ihtimallerde değişikliğe gidilmedi. Xayah: Q (Çifte Hançer) kullanım süresi %0-215 ilave saldırı hızına sahipken 0,25-0,1 oldu. R (Tüy Fırtınası) taban hasarı ise artık 200/300/400.

LoL 11.17 Kostümleri

Suç Şehri Kâbusu Akali, Suç Şehri Kâbusu Shaco, Suç Şehri Kâbusu Twisted Fate, Suç Şehri Kâbusu Darius ve Suç Şehri Kâbusu Zyra 26 Ağustos 2021 tarihinde çıkıyor. Cesur Anka Xayah, Ulvi Anka Anivia ve Zarif Anka Seraphine 2 Eylül 2021 tarihinde çıkıyor.

1. Suç Şehri Kâbusu Akali

2. Suç Şehri Kâbusu Shaco

3. Suç Şehri Kâbusu Twisted Fate

4. Suç Şehri Kâbusu Darius

5. Suç Şehri Kâbusu Zyra

6. Cesur Anka Xayah

7. Ulvi Anka Anivia

8. Zarif Anka Seraphine