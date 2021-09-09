LoL 11.18 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.18 yama notları paylaşıldı. Dünya Şampiyonası'na yönelik iki yamadan ilki olan söz konusu League of Legends güncellemesinde birçok karakter "biraz abartılı" bir şekilde yeniden ele alındı.

Jina "ahrisoo" Yoon ve Paul "RiotAether" Perscheid tarafından hazırlanan güncelleme notlarına göre video oyununa birbirinden harika kostümler geliyor.

LoL 11.18 Yama Notları Özeti

Bu yamada video oyununa Pentakill III: Lost Chapter Yorick, Pentakill III: Lost Chapter Mordekaiser, Pentakill III: Lost Chapter Olaf, Pentakill III: Lost Chapter Karthus, Pentakill III: Lost Chapter Kayle, Pentakill III: Lost Chapter Sona ve Pentakill'in Ahenksizliği Viego ve Hextech Tristana ekleniyor.

League of Legends (LoL) 11.18 güncellemesinde zayıflayan şampiyonlar Aphelios, Ashe, Camille, Jayce, Kalista, Lee Sin, Renekton, Varus, Trundle ve Thresh'ten oluşuyor. Güçlenen şampiyonlar arasında ise Dr. Mundo, Jinx, Kai'sa, Karma, Yuumi, Zed, Zoe, Morgana, Singed, Miss Fortune, Kog'Maw, Karma, Draven, Gangpank, Yone, Urgot, Twitch, Soraka ve Taliyah bulunuyor.

LoL 11.18 Zayıflayan (Nerflenen) Şampiyonlar

Aphelios: Taban saldırı gücü 57'den 55'e çekildi.

Ashe: W (Yayılım Ateşi) bekleme süresi artık 18/14,5/11/7,5/4 saniye.

Camille: Pasif (Değişken Savunma) bekleme süresi arttırılarak 1/7/13. seviyelerde 20/15/10 saniye şeklinde güncellendi.

Jayce: Pasif (Hextech Kapasitör) ilave hareket hızı ve hayalet etkisi süresi 0,75 saniye oldu.

Kalista: R (Ecelin Çağrısı) havaya savurma süresi artık 1/1,5/2 saniye.

Lee Sin: Taban saldırı gücü 68 oldu.

Renekton: W (İnsafsız Yırtıcı) güçlendirilmiş W'nun sersemletme süresi 1 saniyeye çekilirken güçlendirilmiş W'nun kendisini kilitleme süresi ise 0,75 saniyeden 0,52 saniyeye çekildi.

Thresh: Hareket hızı 330 oldu. E (Derisini Yüz) pasifin azami ilave büyü hasarı %80/110/140/170/200 saldırı gücü + ruh başına 1,5 saldırı gücü olarak güncellendi.

Trundle: E (Buzdan Sütun) yavaşlatma artık %30/34/38/42/46.

Varus: Pasif (Canlı İntikam) şampiyonlar dışındaki birimlerin katledilmesi halinde ilave saldırı hızı artık 1/7/13. seviyelerde %10/15/20.

LoL 11.18 Güçlenen (Bufflanan) Şampiyonlar

Dr. Mundo: R (Doz Aşımı) "Güneş Girmeyen Eve" artık kullanım halinde 10 saniyeliğine eksik canının %15/20/25'ine eşdeğer miktarda ilave can sağlıyor. "Doktor Girer" ise artık 10 saniye boyunca azami canının %20/40/60'ını iyileştiriyor.

Draven: Pasif "Benim İşim Gösteriş" Draven'ın sahip olduğu Hayranlık yüklerinin sayısındaki değişiklikler artık sadece takım sohbetine değil, genel sohbete de yansıtılıyor. R (Ölüm Pervanesi) artık bir rakibin canını Draven'ın mevcut Hayranlık yükü sayısına veya altına düşürdüğünde onu infaz ediyor.

Gangplank: Canı 570, can büyüme oranı 90 oldu.

Jinx: Koridor itmede daha iyi hale gelmesi için Q (Değiştir) mana bedeli 16/17/18/19/20 olarak güncellendi.

Kai'Sa: E bekleme süresi artık 16/14,5/13/11,5/10 saniye.

Karma: taban zırhı 28'e çıkarıldı. E taban kalkansa artık 90/135/180/225/270.

Kog'Maw: E hasarı 75/120/165/210/255 (+%70 YG) oldu.

Miss Fortune: R toplam dalga sayısı artık 14/16/18.

Morgana: E bekleme süresi 24/22/20/18/16 saniye oldu.

Singed: R yeteneğine "Fondip" özelliği eklendi. Singed artık Delilik İksiri etkinken hasar verdiği hedefler üzerinde ağır yara açıyor.

Soraka: R (Dilek) artık takım arkadaşlarını iyileştirmeden önce onların üzerlerindeki ağır yara etkilerini kaldırıyor.

Taliyah: Q Taş Hasadı'nı İşlenmiş Zemin üstünde kullanmak artık yeteneğin bekleme süresinin %50'sini iade ediyor. İşlenmiş zemin menzili 300'e düşürülürken işlenmiş zemin süresi ise 25 saniyeye çekildi.

Twitch: R ilave saldırı gücü 40/55/70 oldu.

Urgot: Q bekleme süresi 10/9,5/9/8 saniye, mana bedeli ise 70 olarak değiştirildi.

Yone: W ilkinden sonraki şampiyon isabeti başına artık taban kalkanın %50'si kadar kalkan sağlıyor.

Yuumi: Pasifinin bekleme süresi seviyeye bağlı olarak 14-6 saniye şeklinde değiştirildi.

Zed: Pasif artık canavarlara %100 ilave hasar veriyor (destansı canavarlara hâlâ en fazla 300 hasar verebiliyor).

Zoe: E bekleme süresinde 16/15/14/13/12 saniye olarak değişikliğe gidildi.

LoL 11.18 Kostümler

League of Legends'ın 11.18 yaması ile oyuna aşağıdaki kostümler eklendi.

1. Pentakill III: Lost Chapter Yorick, Pentakill III: Lost Chapter Kayle, Pentakill III: Lost Chapter Olaf

2. Pentakill III: Lost Chapter Mordekaiser, Pentakill III: Lost Chapter Karthus, Pentakill III: Lost Chapter Sona

3. Pentakill'in Ahenksizliği Viego

4. Hextech Tristana