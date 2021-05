League of Legends: Arcane Fragman Çıktı! İşte Yayın Tarihi!

League of Legends: Arcane fragman nihayet LoL hayranları ile buluşturuldu. Fragman, 19 saniye süresi ile oyuncuların heyecanını doruğa çıkarmayı başardı. Netflix'e yakın bir zamanda gelmesi beklenen animasyon dizisinin yeni yayımlanan fragmanı, yayın tarihi ve çok daha fazlası hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

League of Legends: Arcane Fragman Neler Sunuyor?

Netflix'e gelecek yeni animasyon dizisinin resmi fragmanı nihayet League of Legends hayranlari ile buluşturuldu. League of Legends 10. yıl kutlamalarında duyurulan animasyon dizisi, COVID-19 salgınından ötürü ertelenmişti. Netflix'in yayımladığı resmi fragman, Arcane'in bu yılın sonlarına doğru dijital yayın platformuna geleceğini doğrulamış oldu.

Dünya çapında oldukça yüksek bir popülerliğe sahip MOBA türündeki video oyunu, "Defence of the Ancients" isimli eski Warcraft III modundan esinlenerek geliştirilmişti. 5 oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya geldiği video oyunu ilk kez 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana tüm zamanların en popüler ve en çok gelir elde eden çok oyunculu video oyunlarından bir tanesi olmaya devam ediyor.

Netflix bir dijital yayın platformu olarak son zamanlarda içerik kütüphanesini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yayın hizmetinin çalışmaları içerisinde DOTA 2 ve League of Legends gibi oyunların animasyon yapımları da yer alıyor.

MOBA oyuncuları çok yakında League of Legends ve DOTA 2 oyunlarından hangisinin Netflix uyarlamasının daha başarılı olduğunu tartışmaya başlayabilir. Netflix, Arcane için nihayet resmi bir fragman yayımladı. Arcane'in yeni fragmanına göre Netflix'te yayımlanacak League of Legends animasyonunun Star Wars: The Clone Wars gibi bir yapım olacağı görülüyor. Resmi Arcane fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

League of Legends: Arcane Yayın Tarihi

Yeni animasyon dizisi şu anda Netflix'in uyarlamasını dijital yayın platformuna getirmek istediği birkaç video oyunundan yalnızca bir tanesi olarak biliniyor. Dijital yayın platformu şimdiye kadar yayımladığı uyarlamalarla dikkat çeken bir başarı sergiledi.

Bu sonbaharda yayımlanması beklenen Arcane'in bu sonbaharda çıkacağı açıklandı ancak animasyon dizisinin Netflix'e tam olarak ne zaman geleceğine dair bir bilgi verilmedi. Öte yandan animasyon dizisinin daha genç kitlelere hitap edeceği biliniyor Öyle ki dizinin 14 yaş ve üstü izleyicileri hedef alacağı belirtilmişti.