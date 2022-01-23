Popüler LoL Şampiyonları Fortnite’a Eklendi

Dünya genelinde popüler olan LoL şampiyonları, Fortnite isimli battle royale oyununa eklendi. Riot Games ile Epic Games arasında gerçekleşen iş birliği ile birlikte oyuncular, Fortnite’ta popüler League of Legends şampiyonlarının kostümleri ile oynayabilir.

Hangi LoL Şampiyonları Fortnite’ta Oynanabilir Hale Geldi?

League of Legends’ın en popüler şampiyonlarından Jinx ve Vi, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Fortnite oyununa eklendi. Fortnite oyuncuları, oyunun içerik mağazası üzerinden şampiyonların kostümlerini ya da aksesuarlarını satın alabilir.

Arcane isimli League of Legends dizisi ile birlikte popülaritesi önemli ölçüde artan Vi kıyafetinin yanı sıra aksesuarlar da içerik mağazasına eklendi. Aksesuarlar arasında kıyafet ile birlikte satılan tavşan şeklindeki Zaun Hatırası sırt süsü ve Piltover Fadaisi Balyozu yer alıyor. Bunların yanı sıra Yumruk Egzersizi isimli ifade de mevcut.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyununun oyuncuları, Piltover'ın En İyileri yükleme ekranını da içeren Arcane Vi Paketi'yle kıyafet, sırt süsü, kazma ve ifadeyi satın alma seçeneğine sahip olacak.

En sevilen LoL şampiyonları arasında olan Jinx, aslında geçtiğimiz aylarda battle royale oyununa eklenmişti. Epic Games, söz konusu şampiyonu yeniden oyuna ekleyerek çok sayıda oyuncunun mutlu olmasını sağladı.

Fortnite isimli yapımın mağazasına Jinx kıyafetinin yanı sıra Kurmalı Maybom sırt sütü, Dan Dan Balyozu da eklendi. Jinx içeriklerine ek olarak Jinx'lendin isimli sprey, Kaos Bombardımanı ve Buuum! yükleme ekranlarını da erişime açıldı.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında Epic Games, başarılı battle royale oyununa eklenen yeni karakterlere ilişkin bir tanıtım videosu yayımladı. 18 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Fortnite Minimum Sistem Özellikleri

Ekran Kartı: Intel HD 4000 ya da Intel Iris Pro 5200

İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Fortnite Önerilen Sistem Özellikleri

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 veya AMD R9 280

VRAM: 2 GB

İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

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