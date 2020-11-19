LoL Wild Rift Türkiye Açık Beta Tarihi Açıklandı

LoL Wild Rift Türkiye açık beta tarihi duyuruldu. Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen yeni MOBA oyunu League of Legends Wild Rift’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile açık beta sürecinin ne zaman başlayacağına dair soru işaretleri ortadan kaldırılmış oldu.

LoL Wild Rift Türkiye Açık Beta Tarihi Ne Zaman?

Riot Games tarafından duyurulduğundan bu zamana kadar dünyanın dört bir yanındaki League of Legends hayranlarını oldukça heyecanlandıran video oyununun geliştirilmeye başlandığına ilişkin bilgiler ilk olarak 2019 yılında verilmişti. League of Legends Wild Rift, duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı.

Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile LoL Wild Rift Türkiye açık beta tarihi belli oldu. Yapılan açıklamada, “Açık beta 7 Aralık'ta Vietnam, Okyanusya ve Tayvan'da. Ardından 10 Aralık günü Türkiye, Avrupa, Rusya ve CIS, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya geliyor” ifadelerine yer verildi. Böylece oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyuncular önümüzdeki haftalarda League of Legends’ın mobil sürümünü deneyimleyebilecek.

Merakla beklenen video oyununun arkasındaki isim Riot Games, LoL Wild Rift ile ilgili bazı önemli ipuçları paylaşmıştı. Şirket tarafından bugüne kadar paylaşılan bilgilere göre Wild Rift’te tıpkı League of Legends’ta olduğu gibi iki takım yer alacak ve her iki takımda da toplamda 5 oyuncu bulunacak. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen MOBA oyununda maçlar yaklaşık 15 ile 18 dakika sürecek.

League of Legends’ın mobil sürümü, PC sürümüne kıyasla biraz daha kolay bir oynanış sistemine sahip olacak. Oyuncular, yeni MOBA oyununun mobil sürümünde ekranın sol kısmında bulunan kontrol sayesinde şampiyonlarını hareket ettirebilecek, ekranın sağ kısmında yer alan butonlar sayesinde ise şampiyonlarının yeteneklerini kullanabilecek. Oyunun çıkışında Jinx, Yasuo, Fizz ve Lux dahil 40 şampiyon olacak ancak ilerleyen zamanlarda şampiyon sayısı artacak.

League of Legends Wild Rift Çıkış Tarihi

Duyurulduğu ilk günden itibaren milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen LoL Wild Rift, aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek. LoL Wild Rift'e mevcut Riot hesabı ile giriş yapan oyunculara League of Legends’ın bilgisayarda oynandığı zamana bağlı olarak pek çok ödül verilecek.