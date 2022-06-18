League Of Legends'in Yeni Şampiyonu Belli Oldu: Nilah

Son günlerde oldukça sık aralıklarla yeni şampiyonları oyuna getiren League of Legends, severlerini mutlu edecek bir açıklama yaptı. Son gelen şampiyon Bel'veth'in üstünden çok kısa süre geçmesine rağmen Nilah adlı yeni bir şampiyon duyuruldu.

Atılma, hızlanma ve engelleme gibi yeteneklere sahip olacak olan Nilah'ın atik bir ormancı ya da orta koridor olacağı düşünülüyor.

İşte Riot Games'in yayınladığı şampiyon tanıtımı videosu:

Şu an resmi olarak şampiyonun yetenek seti açıklanmasa da yayınlanan tanıtım videosundan yapılan çıkarımlara ve sızdırılan bilgilere göre şampiyonun yetenekleri belli oldu.

Nilah Yetenekleri