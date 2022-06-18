League Of Legends'in Yeni Şampiyonu Belli Oldu: Nilah
Riot Games, dün akşam saatlerinde sessiz sedasız bir video ile League of Legends'e gelecek yeni şampiyon Nilah'ı tanıttı. İşte detaylar...
Son günlerde oldukça sık aralıklarla yeni şampiyonları oyuna getiren League of Legends, severlerini mutlu edecek bir açıklama yaptı. Son gelen şampiyon Bel'veth'in üstünden çok kısa süre geçmesine rağmen Nilah adlı yeni bir şampiyon duyuruldu.
Atılma, hızlanma ve engelleme gibi yeteneklere sahip olacak olan Nilah'ın atik bir ormancı ya da orta koridor olacağı düşünülüyor.
İşte Riot Games'in yayınladığı şampiyon tanıtımı videosu:
Şu an resmi olarak şampiyonun yetenek seti açıklanmasa da yayınlanan tanıtım videosundan yapılan çıkarımlara ve sızdırılan bilgilere göre şampiyonun yetenekleri belli oldu.
Nilah Yetenekleri
- Pasif: Nilah çok düşük bir saldırı hızı artışına sahiptir. Fakat rakiplere yaptığı vuruşlar ile saldırı hızı artışı kazanır. Eğer Nilah'ın saldırı hızı sınıra ulaşırsa fazlalık saldırı hızı vuruş hasarı olarak rakibe yansıtılır.
- Nacre Atılması(Q): Bu yetenek sayesinde Nilah bir hedefe atılabilir ve atılma sonrası yapacağı ilk saldırı güçlenir. Ayrıca bu saldırı yapılırken rakipler işaretlenir ve ikinci güçlü saldırısı yakındaki tüm rakiplere hasar verir.
- Gelgit Balonu(W): Nilah istediği yönde bir su balonu atabilir. Eğer bir şampiyon bu su balonuna yakalanırsa yavaşlar ve hasar alır. Hasar alan şampiyonların çevresinde oluşan sis, kendilerinin ve yakınında bulunan takım arkadaşlarının Nilah'a otomatik saldırı yapmasını engeller.
- İsteksiz Dostluk(E): Nilah elindeki kamçıyı önündeki rakibe savurur. Yeteneğe yakalanan rakipler, 4 saniye boyunca Nilah'a bağlanır. Yeteneğin tekrar aktif edilmesiyle Nilah'ın kamçısı büyür ve yakındaki diğer rakiplere de aynı yeteneği kullanabilir. Eğer ikinci kez kullanım başka bir hedefe isabet ederse yetenek tekrar aktif edilerek isabet alan şampiyonlara sersemletme uygular.
- Okyanusun Verdiği Söz(R): Nilah 7 saniye boyunca kendisiyle hareket eden yuvarlak bir alan oluşturur ve içerisinde bulunan herkese hasar verir. Alanın içinden kaçmaya çalışan rakipler alanın içine tekrar geri itilir. Nilah ayrıca bonus hareket hızı ve hayalet etkisi kazanır.
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