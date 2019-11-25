Londra’da Uber’e İzin Çıkmadı! Lisansını Kaybetti

Londra Ulaştırma Dairesi (TfL), internet üzerinden taksi gibi taşımacılık hizmeti veren Uber’in lisansını yenilemeyeceklerini açıkladı.

Akıllı telefon uygulamaları üzerinden taşımacılık hizmeti veren ABD merkezli Uber’e, en fazla müşterisinin olduğu şehirlerden biri olan Londra’dan kötü haber geldi. Uber’in Londra’da artık hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Lisanssız ve Sigortasız Şoförler Tehlike Saçıyor

TfL’in açıklamasında, Uber’in lisanssız ve sigortasız şoförler çalıştırdığına ve yolcu güvenliğini tehlikeye attığına vurgu yapıldı. Lisanssız sürücülerin, başka sürücülerin hesabı üzerinden sisteme kendi fotoğraflarını yüklediği, bu nedenle yolcuların farkında olmadan lisanssız sürücülerin araçlarına bindiği belirtildi. Söz konusu durumun en az 14 bin yolculukta yaşandığına dikkat çekildi.

Hatta Uber hakkında yapılan şikayetler arasında, bir sürücünün yolculara 'uygunsuz çocuk görüntüleri' dağıtmasının da yer aldığı bildirildi.

Uber Londra Yöneticisi Jamie Heywood ise, TfL'in aldığı bu kararın doğru olmadığını savunarak, şirketin son iki yıldır yolcu güvenlik sistemlerini geliştirdiğini söyledi.

Uber’in 21 gün içerisinde bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor ve bu süre içerisinde hizmet vermeye devam edebilecek. Ancak 21 gün sonunda kararda bir değişiklik olmazsa Uber’in Londra’daki faaliyetleri sonlanmış olacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda ülkemizde de mahkeme kararıyla Uber'in mobil uygulamasına erişim engeli getirilmiş ve Uber, 31 Mayıs itibariyle Türkiye'deki Uber XL faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştı.