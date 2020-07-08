Loon İnternet Balonu Hizmete Hazır! Balondan İnternet Dönemi

İnternet sağlamak için sıcak hava balonlarını kullanan Google'ın çatı şirketi Alphabet, Loon interne balonunun bir bölümünü bugün Kenya'da uçurdu. Böylelikle Afrika'da ilk defa zor şartlar haricinde internet balonu kullanılmış oldu.

Haberi açıklayan bir blog yazısında Loon'un CEO'su Alastair Westgarth, 4G LTE hizmetinin, Kenya'nın batı ve merkezi bölgelerinde yaklaşık 50 bin km2'lik alanı kapsayan 35 balonluk bir filo aracılığıyla Telkom Kenya abonelerine sağlanacağını ifade etti.

Loon birkaç aydır Kenya'da internet balonlarını test ediyor ve çoğu kullanıcı farkında olmasa da 35 bin kişiye internet dağıttıklarını söylüyor. Şirket, Loon internet balonunun Haziran ayında 18,9Mbps'lik bağlantı hızına ve 19ms'lik bir gecikme süresine ulaştığını da dile getiriyor.

Loon İnternet Balonuyla 100 Gün İnternet!

Şirketin internet balonu yaklaşık 20 km yükseklikte havada süzülür ve havadaki stratosferik rüzgarlarda dolaşarak verileri analiz edebiliyor. Bireysel balonlar doğrudan internet bağlantısı sağlayabilir veya ağ bağlantısında görev alabilir. Ayrıca NYTimes'a göre Loon internet balonları yeryüzüne dönmeden önce 100 günden fazla havada kalabiliyor.