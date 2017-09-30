Loon Projesi, Sıcak Hava Balonlarıyla Porto Riko'ya İnternet Sağlayabilir

Porto Riko’yu saran kasırganın etkisi tüm gücüyle devam ediyor. Hayat şartlarının çok zor hale geldiği Porto Riko’ya, Google’ın çatı şirketi Alphabet yardım edecek. Project Loon isimli balonla ülkeye internet götürecek olan şirket, Porto Riko halkının yaşamı daha iyi bir hale getirmek istiyor.

Alphabet’in X Lab isimli takımı tarafından üretilen sıcak hava balonları, insanlara acil yardımlarda destek vermeyi hedefliyor. Ayrıca, bu sabah X Lab’ın Twitter hesabından 'X Lab ekibi Loon projesiyle, Porto Riko'ya acil bağlantı kurma olasılığını test ediyor.” tweeti paylaşıldı.

The #ProjectLoon team at X is exploring if it’s possible to bring emergency connectivity to Puerto Rico: https://t.co/atroBWeTGv — The Team at X (@Theteamatx) 29 Eylül 2017

2011 yılından beri zor durumdaki bölgelere hizmet veren Loon projesi, bulunduğu bölgenin büyük bir kısmına LTE bağlantısı sağlıyor. Bu şekilde, balonun çevresindeki insanlarla iletişim kurabilmek çok daha kolay bir hale geliyor.

Ortalama 3.5 milyon nüfuslu Porto Riko’da, kasırga sebebiyle toplamda 24 kişi hayatını kaybetti. Hurricane Maria isimli fırtınadan sonra içilebilecek suyun dahi olmadığı belirtilirken, ülkenin tamamında elektrik bağlantıları da kesilmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, Washington’un Porto Riko’ya yardım sağlamaya çalıştığı ve acil yardımlar için ekipler gönderildiği belirtildi. Ayrıca, bu hafta başında Facebook şirketi, ülkeye 1.5 milyon dolarlık bağış yapmış ve Porto Riko'ya bir yardım ekibi göndermişti.