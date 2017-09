Loon Projesi, Sıcak Hava Balonlarıyla Porto Riko'ya İnternet Sağlayabilir

Porto Riko’yu saran kasırganın etkisi tüm gücüyle devam ediyor. Hayat şartlarının çok zor hale geldiği Porto Riko’ya, Google’ın çatı şirketi Alphabet yardım edecek. Project Loon isimli balonla ülkeye internet götürecek olan şirket, Porto Riko halkının yaşamı daha iyi bir hale getirmek istiyor.

Alphabet’in X Lab isimli takımı tarafından üretilen sıcak hava balonları, insanlara acil yardımlarda destek vermeyi hedefliyor. Ayrıca, bu sabah X Lab’ın Twitter hesabından 'X Lab ekibi Loon projesiyle, Porto Riko'ya acil bağlantı kurma olasılığını test ediyor.” tweeti paylaşıldı.

