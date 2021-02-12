Ankara Merkezli Loop Games'in Oyununa 60 Milyon Dolarlık Yatırım!

Tilting Point, Ankara merkezli bir oyun geliştiricisi olan Loop Games'in oyununa 60 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı. Match 3D isimli popüler bir mobil oyunun arkasındaki isim Loop'a yapılan yatırım, geliştiricinin daha fazla oyuncu elde etmesine ve imkanlarının genişlemesine de yardımcı olması bekleniyor.

Loop Games'in Oyunu Match 3D İçin 60 Milyon Dolar Yatırım Yapılacak

2012 yılında kurulan ve başarıları ile video oyun pazarında önemli bir konuma yerleşmeyi başaran Tilting Point, Güney Koreli geliştirici StoryTaco'nun Dangerous Fellows isimli mobil oyununun oyunculara daha iyi olanaklarla bir mobil oyun sunmaya devam etmesi için 10 milyon dolar harcama yapacağını söylemesinden sadece bir ay sonra Ankara merkezli oyun geliştiricisi Loop'a 60 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını belirtti.

Şirket daha öncesinde mobil oyun yayıncısı olan JoyCity'nin geliştirmiş olduğu Gunship Battle: Total Warfare'ın daha fazla oyuncu elde etmesi için JoyCity'e 40 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

İkili arasında gerçekleşen anlaşma, Tilting Point'in bu zamana kadar yaptığı en büyük anlaşmalardan biri olabilir çünkü Tilting Point, 2021 yılında Match 3D için 60 milyon dolar değerinde bir yatırım gerçekleştirerek bu zamana kadar en büyük yatırımlarından bir tanesini yapacak.

Şirket ayrıca uygulama mağaza optimizasyonu da sunacak. Geliştiricilerin böylece oyunu geliştirmenin dışında herhangi bir şeyi düşünmesine gerek kalmayacak ve bütün odağını ve zamanını oyunu geliştirmeye verebilecek.

Tilting Point Başkanı Samir Agili, GamesBeat ile yaptığı röportajda söz konusu yatırımları küçük şeylerle başlayıp zaman içerisinde geliştiricilerle ilişkilerin çok daha iyi bir hale geldiği durumun bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

Agili, konuya dair yapmış olduğu açıklamada, "Her zaman geliştirici ve yayıncının ancak ortaklıklarına ileriye dönük bir yaklaşımları varsa çok iyi çalıştıklarına inandığımız yönünde bir yaklaşımımız vardı. Konsept açık ve geliştiriciler birlikte çalıştıkları yayıncıların gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığını öğreniyor" ifadelerine yer verdi.

Tilting Point, Loop ile çalışmalara ilk olarak haziran ayında başladı. Match 3D adlı oyunun bundan önce günlük 500.000 aktif kullanıcı vardı. O zamandan bu zamana beş kattna fazla büyüyerek 2,6 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Match 3D, 40 milyonu aşkın kez indirildi. Agili, Loop'un başarılı Türk mobil oyun geliştiricilerinin başka bir örneği olduğunu ifade etti.