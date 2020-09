Lord of the Fallen 2, Hexworks Tarafından Geliştiriliyor

Uzun zamandan sonra Lord of the Fallen 2 ile ilgili yeni bir haber daha aldık. CI Games tarafından yapılan duyuruya göre, Lord of the Fallen 2 Hexworks stüdyosuna emanet edildi.

Devam oyunundan uzun zamandır haberdar durumdaydık. Ancak bu süreçte oldukça çalkantılı bir dönemden geçtiğini de biliyoruz. İlk olarak 2015 yılının Temmuz ayında ilk oyunun da başında bulunan Tomasz Gop ekipten ayrıldıktan sonra, bir süre kadar geliştirilme aşamasına geçilememişti. 2018 yılı içerisinde CI Games tarafından yapılan açıklamaya göre de Defiant adıyla yeni kurulan ortak bir stüdyo ile Lord of the Fallen 2 oyununun geliştirilme süreci tamamlanacaktı. Dahası ise oyunun sil baştan alınacağı söylenmişti.

Lord of the Fallen 2, Hexworks Tarafından Geliştirilecek

Ancak görünen o ki Defiant ile de işler yolunda gitmemiş. Öyle ki CI Games, Barcelona ve Bükreş şehirlerinde olmak üzere iki ofisinin olduğu Hexworks stüdyosunun kurulduğunu duyurdu. Barcelona ofisi aslında Mart ayında, Bükreş ofisi ise birkaç hafta sonra kapılarını açmıştı. Bu iki ofiste geliştirici ekipler Lords of the Fallen 2 oyununu PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştiriyorlar.

Yeni kurulan stüdyo, AAA oyun geliştirme deneyimi olan emektar personel ile yirmi beş kişiden oluşuyor ve başlarında da CI Games cephesinden Yaratıcı Yönetmen Cezar Virtosu ve Overkill's The Walking Dead ile tanınan Baş Yapımcı Saul Gascon bulunuyor.

Lords of the Fallen 2, orijinal oyunun güç fantezisi yapısından karanlık fantezi yapısına geçiş yapacak. Bununla birlikte, Soulsborne ve Soulslike yapımlarından beklenen zorlayıcı çatışma deneyimine daha sadık olacağının sözü verilmişti.

Şu an için devam oyunu ile ilgili net bir çıkış tarihi yok ama mevcut duruma bakacak olursak, yakın bir zamanda gelmeyeceği bariz bir şekilde ortada diyebiliriz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Lords of the Fallen 2, PC ve yeni nesil konsollar için geliştiriliyor. Gelişmeleri merakla takipte olacağız.