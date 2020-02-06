Lost Dahil 21 Efsane Dizi IMDb TV'de Ücretsiz Yayınlacak

Lost hayranları için Amazon'dan güzel bir haber geldi. Dizinin 6 sezonluk 121 bölümü yakında ücretsiz olarak IMDb Tv üzerinden yayınlanacak. Tek dezavantajı başka bir akış hizmeti kullanmayı ve reklamlarla uğraşmayı gerektirmesi gibi gözüküyor.

IMDb TV, Amazon'a ait olan ve pek çok diziyi ücretsiz bir şekilde sunan bir platform. Damon Lindelof ve Carlton Cuse'un efsane dizisi Lost 1 Mayıs'tan başlayarak 10. yıldönümüne özel olarak yayınlanacak. Ancak bildirilenlere göre bölümlerin arasında reklam bulunacak.

Lost'un haricinde Ugly Betty, Ally McBeal, Desperate Housewives gibi yapımlar da IMDb TV'de ücretsiz olarak yayınlanacak 21 şovdan sadece birkaçı. Halihazırda Hulu'da yayınlanan dizilerinden bazıları da ücretsiz olarak IMDB Tv üzerinden sunulacak.

IMDb TV'nin popüler dizilerin haklarını ilk kez almadığını belirtmek gerekiyor. Geçen yılın sonlarında şirket, Hulu'da bulunan Friday Night Lights ve Chicago Fire için bir anlaşma yapmış ve ücretsiz olarak sunmuştu. Hulu'yu uluslararası bir platforma dönüştürmek isteyen üst kuruluş Disney, dizileri ücretsiz yayınlatarak markasını öne çıkarmayı amaçlıyor.

Yeni anlaşmanın bir parçası olarak IMDb TV'de yayınlacak dizilerin tam listesi: