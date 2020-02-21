Lotus'dan 2.2 Milyon Dolarlık Elektrikli Otomobil Geliyor! İşte Özellikleri

Otomobil üreticisi Lotus, yeni aracını piyasya sürmek için çalışmalara başladı. Gelin hep beraber 2.2 milyon dolar fiyat etiketine sahip elektrikli otomobile yakından bakalım.

Lotus Evija Fiyatı ile Dikkat Çekiyor!

Lotus Evija modelinin satışına çok yakında başlanılacak. 1.680 KG ağırlığa sahip olan Evija modelinden bugüne kadar sadece 130 adet üretildi. Saatte 100 KM hıza 3 saniyede çıkan otomobilde 2.000 beygirlik motor bulunuyor. Araç tek şarj ile toplam 400 KM yol gidebilirken batarya 18 dakikada tam olarak doluyor.

Şehir, spor ve pist olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip olan Evija, F1 direksiyon tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aracı satın almak için 322.000 dolar ön ödemenin (kapora) yapılması isteniyor. 322 bin dolar şu anki kur ile 1.967.487,62 TL'ye tekabül etmekte.

Sizler Lotus'un elektrikli otomobil modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce aracı kim, neden satın alır? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!