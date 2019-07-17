Lotus, Elektrikli Hiper Otomobili 'Evija'yı Tanıttı

Bir süredir Evija adlı yeni elektrikli hiper otomobiliyle ilgili ipucu görselleri paylaşan İngiltere merkezli spor otomobil üreticisi Lotus, sonunda merakla beklenen aracını tanıttı.

Uzun zamandır yeni bir model üretmeyen Lotus, Çinli otomotiv grubu Geely’ye katıldıktan sonra yenilikçi Evija projesini başlatmıştı. Markanın yıllar sonra gelen ilk yeni modeli konumundaki Evija’nın üretimine önümüzdeki yıl başlanacağı ve bu hiper otomobilden sadece 130 adet üretileceği açıklandı.

2.000 Beygir Gücünde

Elektrikli bir hiper otomobil olarak gelen Evija, oldukça dikkat çekici teknik özelliklere sahip. Her biri 500 beygir güç üretebilen 4 adet elektrik motoruna sahip olan otomobil, toplamda 2.000 beygir güç üretebiliyor. Her bir tekerleğe 1 adet elektrik motoru düşmesinden dolayı 4 tekerden çekiş sağlayabilen Evija, bu sayede yol tutuş konusunda oldukça başarılı. Aracın bataryasının da 2.000 kW-saat kapasitesinde olduğunu belirtelim.

15 Dakikada Şarj Ediliyor

Maksimum hız değeri yaklaşık olarak 320 km/s olan Evija, 0’dan 100 km/s’lik hıza 3 saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyor. 3 saniye sonunda 200 km/s hıza erişebilen hiper otomobil, 300 km/s’lik hıza da 9 saniyede ulaşabiliyor. 350 kW'lık bir istasyonda 15 dakikada tamamen şarj edilebilen Evija, tam şarjla 400 km’lik bir menzil sunuyor.

Lotus’un yıllardır ürettiği spor otomobillerde bir gelenek haline getirdiği hafiflik prensibi, Evija’da da etkisini göstererek devam ediyor. Tek parçalı karbonfiber monokok şasi üzerine inşa edilen otomobilin toplam ağırlığı sadece 1.680 kg. Aslında bu değer kulağa biraz yüksek gibi gelebilir ancak bunun bir elektrikli otomobil olduğunu, bünyesinde büyük bir batarya paketi ve 4 adet elektrikli motor barındırdığını hatırlayacak olursak aracın yeterince hafif olduğunu söyleyebiliriz.

5 Farklı Sürüş Seçeneği

Tüm Lotus modellerinde olduğu gibi Evija’da da yol tutuşuna büyük önem veren Lotus, araca eklediği aktif arka rüzgarlık gibi faydalı donanımlarla aerodinamizm konusunda da başarılı bir iş çıkarmış. Evija her ne kadar bir üstün performans aracı olsa da Lotus, otomobili performanslı şekilde kullanmak yerine daha normal bir seviyede kullanmak isteyenleri de unutmamış. Bu sebeple Evija’da 5 farklı sürüş seçeneği sunuluyor.

Evija’nın dış kısmında da bazı yenilikler ve farklılıklar mevcut. Araçta yan aynalar ve kapı kolları bulunmuyor. Yan aynalar yerine kameralar kullanılırken, kapılar da aracın anahtarıyla açılıyor. Ayrıca Evija, ön farlar yerine lazerler kullanan ilk seri üretim otomobil olarak da fark yaratıyor.

Otomobilin iç mekanında da birçok yeni teknolojiye yer verildiğini görüyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya ekranı, Alcantara döşemeler ve çift bölgeli otomatik klima gibi detaylar dikkat çekiyor.

Üretimine önümüzdeki yıl başlanacak olan ve sadece 130 adet üretilecek olan Evija, sahip olduğu üstün özellikler ve yenilikler nedeniyle oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Evija, 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir fiyattan satışa sunulacak.