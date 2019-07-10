Lotus, İlk Elektrikli Otomobilinin Tanıtımı İçin Gün Sayıyor

İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus, tarihindeki ilk elektrikli modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Evija adlı yeni otomobilin 16 Temmuz’da tanıtılması ve 2020 yılında da yollarda olması planlanıyor. Elektrikli spor otomobilin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Lotus, bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını ilk olarak geçtiğimiz aylarda düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı’nda doğrulamıştı. Hatta aracın isminin Lotus Type 130 olacağı söylenmişti. Ancak geçtiğimiz hafta İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde yapılan açıklamada, sadece 130 adet üretilecek olan elektrikli Lotus’un isminin Evija olacağı ve aracın üretimine 2020’de başlanacağı bildirildi.

Evija kelimesinin 'İlk var olan, ilk yaşayan' anlamına geldiğini belirten Lotus Cars CEO’su Phil Popham, "Evija, yeni aracımız için mükemmel bir isim. Çünkü ilk elektrikli seçeneğimiz, ilk hiper otomobilimiz ve Geely’nin yönetimi altındaki ilk modelimiz, her anlamda gerçek bir Lotus." diye konuştu. Popham ayrıca yeni modelin, küresel otomotiv sahnesinde Lotus’u yeniden konumlandıracağını ve gelecekte daha vizyoner modeller için öncü olacağını ifade etti.

1952 yılında İngiltere’de kurulan Lotus, günümüze kadar birçok kez el değiştirdi. Marka 2017 yılından bu yana ise Çinli Geely’nin bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Markanın Çinli sahibi Zhejiang Geely Holding Group’un, 1.3 milyar dolar yatırım yaparak Çin’in Vuhan kentinde açtığı fabrikada yeni Lotus modellerinin üretilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra Lotus’un İngiltere’deki Norfolk tesisinin de faaliyetlerine devam edeceği belirtiliyor. Evija modelinin ise hangi tesiste üretileceği henüz bilinmiyor.

Evija’yı 16 Temmuz’da Londra’da tanıtmaya hazırlanan Lotus’un, aynı zamanda bir SUV model geliştirmeye yönelik çalışmaları da devam ediyor. 2017 yılından bu yana Türkiye’de de bayisi bulunan Lotus’un, elektrikli otomobili Evija’yı 2020’de ülkemizde de satışa sunması bekleniyor.