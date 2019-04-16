Lotus’tan 'Dünya’nın Elektrikli İlk İngiliz Hiper Otomobili'ne Dair İpuçları!

Geçmiş yıllarda Formula 1 (F1)’de de adından sıkça söz ettiren İngiltere merkezli otomobil üreticisi Lotus, markanın 2008 yılından sonra ilk yeni üretim modeli olarak gelecek olan Type 130'un ilk ipuçlarını bugün başlayan 2019 Şangay Otomobil Fuarı’nda gösterdi.

Yeni model hakkında bir teaser videosu paylaşan Lotus, şu anda geliştirme safhasının ileri aşamalarında bulunan aracın 'dünyanın tamamen elektrikli ilk İngiliz hiper otomobili' olacağını duyurdu.

Lotus CEO’su Phil Popham, "Type 130, tarihimizdeki en dinamik Lotus olacak. Bu markamız için bir dönüm noktasıdır ve bizim neler yapabileceğimiz ile Lotus’tan neler gelebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Lotus, Type 130’un bu yılın sonlarına doğru Londra’da tanıtılacağını söyledi. Şimdilik ise arabanın tasarımına dair biraz ipucu veren bir teaser videosu dışında herhangi bir detay ya da özellik paylaşılmadı.

Lotus, Type 130 modelinin, dünyada ilk kez 'zemin etkisi' adı verilen yenilikçi bir aerodinamik tasarımla gelen Type 78 ve dünyanın ilk karbon fiber F1 aracı olan Type 88 gibi ünlü 'Type' modellerinin izinden gideceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz yılki bir habere göre, Type 130 modeli 2.5 milyon dolarlık bir hiper otomobil olacak ve 1.000 beygirden fazla motor gücüne sahip olacak. Ayrıca Type 130’un, Pininfarina Batista ve Rimac Two isimli 1.900 beygirlik, maksimum hızı saatte 320 km’den fazla olan, inanılmaz pahalı fiyatlarıyla adeta göz yaşartan elektrikli hiper otomobillere rakip olacağı söyleniyor.