Louis Vuitton'dan League of Legends Kreasyonu

Riot Games ile iş birliğine giden Louis Vuitton, popüler video oyunu League of Legends için özel bir kreasyon hazırladı.

Kupa Kılıfı ve Özel Kreasyon

2 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 2019 League of Legends Dünya Turnuvası, oyuna ait dokuzuncu dünya şampiyonası olma özelliğini taşıyor. 12 Aralık tarihinde ödül töreni yapılacak olan turnuvanın pek çok yerinde Louis Vuitton detayı görmemiz mümkün olacak.

'LVxLoL' ürün serisi ile satışa sunulan yeni kreasyon ürünleri LoL tarzı ile Louis Vuitton modasını bir araya getiriyor. Bununla birlikte ürünlerin beklenildiği gibi oldukça pahalı fiyatlarla satışa sunulduğunu ve bazı ürünlerin 5,000 dolar sınırını dahi geçtiklerini belirtelim.

Ceketten şapkaya, çantadan ayakkabıya, tişörtten saate kadar geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğu bu ürünlerde 170 dolar ila 5,650 dolar aralığında fiyat aralığı bulunuyor. Yalnızca bu yönde değil, verilecek kupanın kılıf tasarımı noktasında da Louis Vuitton ile anlaşıldı. Bu anlaşma ile birlikte kılıfın üreticisi konumunda Louis Vuitton bulunacak.

Eğer LVxLoL koleksiyonuna göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya gidebilirsiniz.