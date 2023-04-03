LPG'ye İndirim Geldi (3 Nisan)
Son dönemde hareketli olan akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik daha. LPG'ye yeni bir indirim geldi. İşte güncel LPG fiyatları!
Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi. Son günlerde fazlasıyla hareketli olan LPG fiyatlarıyla ilgili yeni bir indirim haberi geldi.
Uluslararası akaryakıt piyasasındaki değişken durumlar, sürekli olarak benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG fiyatlarının da artış ve azalış göstermesine neden oluyor. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin fiyatlara etkisi sürüyor.
Bugün LPG fiyatlarında önemli bir indirim yapıldı. Aktarılan bilgilere göre bugün itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 2 lira 4 kuruş indirim geldi.
3 Nisan LPG Fiyatları
|LPG (lt) Fiyatı
|İstanbul
|10,38 TL
|Ankara
|10,57 TL
|İzmir
|10,35 TL
Not: Fiyatlar il, ilçe ve bayi arasında farklılık gösterebiliyor.
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