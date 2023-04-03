LPG'ye İndirim Geldi (3 Nisan)

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi. Son günlerde fazlasıyla hareketli olan LPG fiyatlarıyla ilgili yeni bir indirim haberi geldi.

Uluslararası akaryakıt piyasasındaki değişken durumlar, sürekli olarak benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG fiyatlarının da artış ve azalış göstermesine neden oluyor. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin fiyatlara etkisi sürüyor.

Bugün LPG fiyatlarında önemli bir indirim yapıldı. Aktarılan bilgilere göre bugün itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

3 Nisan LPG Fiyatları

LPG (lt) Fiyatı İstanbul 10,38 TL Ankara 10,57 TL İzmir 10,35 TL

Not: Fiyatlar il, ilçe ve bayi arasında farklılık gösterebiliyor.