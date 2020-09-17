Çevre ve Şehircilik Bakanı Duyurdu: LPG'li Araçlarda Yeni Dönem Başlıyor

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum LPG'li araçlarda yeni bir döneme geçiş yapacaklarını duyurdu.

Ülkemizde yaklaşık 5 milyon LPG'li aracın bulunduğu ve aktif olarak trafikte yer aldığını belirten Bakan Kurum, bu araçların LPG riskini azaltacak yeni hamleyi açıkladı. Alınan karar doğrultusunda LPG'li araçların da AVM otoparklarına veya güvenli diğer kapalı mekanlara girmesi mümkün olacak.

"AVM'ler, işyerleri, gidecekleri otoparkları için Türk Standartları Enstitüsünden 'Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG'li araçların girmesine uygundur' belgesi almak suretiyle LPG'li araçlarımız kontrollü bir şekilde otoparklara alınabilecekler"

LPG'li araçlar AVM otoparkına giriş yapabilecek

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin dört bir yanında bu çalışmayı başlatacaklarını duyuran Kurum, LPG'li araçlarda yeni dönem geçişinin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söyledi. Bakan ayrıca LPG'li araç sahiplerinin yapması gerekenleri de şöyle aktardı:

"LPG'li araçlar muayenelerini yapacaklar, muayeneleri yapılmış araçlar TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata, standarda, yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler.

Bu şartları sağlayan AVM'leri, ofisleri, iş yerlerini biz ilan edeceğiz ki orada da AVM'lerin, otoparkların girişinde 'LPG'li araçların girmesine uygundur' şekliyle belgelendirilecek. Geldiğinde muayenesine yapılmış araçlara ilişkin süreçleri de iş yerleri yönetecek"