Lübnan'daki Patlama Dış Müdahale ile Gerçekleşmiş Olabilir

Geçtiğimiz günlerde Lübnan sınırlarında gerçekleşen patlama, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmuştu. Son açıklamalar dahilinde 154 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'daki patlama dışarıdan gelen bir müdahale ile gerçeklemiş olabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Lübnan'daki Patlama Roket ya da Bomba Sonucu mu Gerçekleşti?

Lübnan'da içerisinde 2,750 ton amonyum nitrat bulunan depoda gerçekleşen patlama sonrası bu patlamanın ardında yatan nedenler araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn süren soruşturmalarla ilgili bazı dikkat çekici iddialarda bulundu. Mişel Avn tarafından yapılan açıklamanın öne çıkan tarafları ise şu şekilde:

"Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Bir roket, bomba ya da başka bir eylem yolu ile dışarıdan müdahale olasılığı var. Soruşturma üç seviyede yürütülüyor. Öncelikle patlayıcı maddenin nasıl girdiği ve depolandığı araştırılıyor. Daha sonra patlamanın sebebinin ihmal ya da kaza mı yoksa dış müdahale kaynaklı mı olduğu belirlenecek."

Neler Yaşanmıştı?

Lübnan'da salı günü içerisinde 2,750 ton amonyum nitrat'ın bulunduğu depo önce alev almış sonra patlamıştı. Farklı açılardan kaydedilen patlamadan sonra yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bir o kadarı da kayıp durumda. Hükümet patlamanın ardındaki nedenleri araştırıyor.