Lucasfilm, Star Wars Jedi: Fallen Order Fikrini Baştan Kabul Etmemiş

Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Çok oyunculu modu olmayan ve Cal Kestis isimli acemi bir Jedi karakterinin hikayesine odaklanılan oyun, başta serinin hayranları olmak üzere oyuncuların büyük beğenisini topladı. Ancak meğerse Star Wars Jedi: Fallen Order, başta Lucasfilm şirketinin hoşuna gitmemiş.

Respawn Entertainment stüdyosundan Oyun Yönetmeni Stig Asmussen, AIAS (İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi) tarafından gerçekleştirilen Game Maker's Notebook podcast'ine katıldı. Insomniac Games Kurucusu ve Üst Yönetcisi Ted Price ile konuşan Asmussen, Lucasfilm şirketinin Respawn Entertainment stüdyosunu oyun için farklı bir yönü tercih etmesi konusundaki teşvikinden bahsetti.

İki tarafın oyun hakkında konuştukları zamanda, Respawn Entertainment henüz resmiyet kazanmamış olan Star Wars Jedi: Fallen Order üzerinde aylardır çalışıyormuş. Bu konuşma sırasında da, Lucasfilm Amerika menşeli stüdyodan yok ediciler ve ödül avcıları üzerine bir oyun yapmalarını istemiş. Çünkü, Jedi Lucasfilm için bir nevi Kutsal Kase imiş ve bir oyuna aktarabilmek için sonuna kadar hak etmek gerekiyormuş.

Ne var ki, karşılaşılan bu engel Oyun Yönetmeni Stig Asmussen için bir vazgeçiş olmamış. Zaman içerisinde Lucasfilm şirketinin güvenini kazanabilmek için çok büyük bir çaba sarf etmiş ve en nihayetinde de kabul edilebilir bir Jedi ve Işın Kılıcı konsepti oluşturmayı başarmış. Haliyle bu, Lucasfilm ve Respawn Entertainment stüdyonunun birlikte yürütecekleri çalışmaya giden yolun kapısını da açmış. Hikaye boyunca gördüğümüz gezegenler ve yaratıklar da bu işbirliği kapsamında oyuna aktarılmış.