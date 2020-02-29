Lucid Markası Tesla'yı Rakip Olarak Görmüyor

Tanınmış markalardan olan Lucid, önümüzdeki Nisan ayında lüks elektrikli aracı Lucid Air’i duyuracak. Şirketin tam olarak hangi sektöre odaklanmak istediği bilinmiyor. Ancak şimdilik lüks araç üreticileri kesin.

Lucid Air’ı üretecek Lucid’in CEO’su Peter Rawlinson, Tesla’nın müşterilerinden ziyade lüks araç meraklılarının dikkatini çekmek istediklerini söyledi. Şirket, lüks elektrikli aracı Lucid Air'ı Nisan ayında New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda duyuracak ancak şimdiden büyük bir heyecan oluştu.

Lucid CEO'su çok iddialı

Bu şirket tahmin ettiğinizden biraz daha eski. Kuruluş, 2007 yılında kuruldu. Kuruluşundan 9 yıl sonra ilk Lucid Air prototipini hazırladı ve kullanıma sundu. Lucid, bu prototip sayesinde 2018 yılında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’ndan 1 milyar dolar yatırım almayı başardı.

Şimdi ise, 2020 sonuna kadar lüks sedan Lucid Air’ı üretecek. Kuruluş ilk seferde 20.000 araç üretecek. Lucid Air konusunda çok iddialı olan şirketin CEO ve CTO görevlerinde bulunan Peter Rawlinson, ciddi bir Tesla otomobil tecrübesiyle tanınıyor.

Rawlinson, yaklaşık olarak üç yıl boyunca Tesla’da mühendislik başkan yardımcılığı görevi yürüttü. CEO, Lucid Air’ın 645 km menzile sahip olacağını ifade ediyor. Ayrıca onun bu iddialı menziline 627 kilometre ile Tesla Model S yaklaşabildi.