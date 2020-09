Lucifer 5. Sezon 2. Kısım İçin İlk Video Yayımlandı

Sekiz bölümlük ilk kısmı yayımlanan Lucifer'ın geriye kalan sekiz bölümlük ikinci kısmının ne zaman geleceği ile ilgili dizinin hayranlarının kafasında uzun bir zamandan beri soru işaretleri bulunuyor. Dizinin sekiz bölümlük diğer kısmının ne zaman geleceği henüz belli olmasa da Tom Ellis'in Twitter üzerinden yayımladığı Lucifer 5. sezon 2. kısım ile ilgili klip dizinin izleyicilerini oldukça mutlu etti.

Lucifer, ilk üç sezonun sonunda iptal edilen diziler arasına girmiş ancak hayran kitlesinden dizinin iptal olmaması için Twitter gibi sosyal medya platformlarında yoğun destek mesajları gelmişti. Netflix, Lucifer'ın iptal edilmesinin sonucunda gelen tepkileri görmüş ve dizinin haklarını satın alma kararı vermişti. Dizinin dördüncü sezonu ile beşinci sezonun sekiz bölümlük ilk kısmının çekimleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve yayımlanmış olsa da beşinci sezonun ikinci kısmı bazı engellere takılmıştı.

Lucifer şüphesiz ki yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen dizilerden biri olmuştu. Dizinin başrol oyuncusu Tom Ellis, koronavirüs salgınından ötürü çekimlere ara verildiğinde sezon finalinin çekimlerinin ortasında olduğunu duyurmuştu ve dizinin çekimleri salgın dolayısıyla devam edememişti. Dizinin bu yıl yayımlanması çok mümkün görünmüyor ancak tahminlere göre dizinin beşinci sezonunun diğer kısmı önümüzdeki yılın başlarında yayımlanabilir.

Lucifer'ın müzikal bölümünün ilk klibi dün DC FanDome'da yayımlandı. Tom Ellis, şovu kaçıranların olma ihtimalini göz önünde bulundurarak Twitter üzerinde şovun da içerisinde yer aldığı bir video yayımladı. Müzikal bölümünün klibinde yer alan isimler ise Lucifer (Tom Ellis), Chloe Decker (Lauren German), Dan Espinoza (Kevin Alejandro) ve Ella Lopez (Aimee Garcia) oldu. Lucifer'ın beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.

Just a little taste of our musical episode 😈#LuciferSeason5part2 pic.twitter.com/UZpqQOOwdh