Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi Belli Oldu!

Netflix, Lucifer 5. sezon 2. kısım için tarih verdi. Seyirciler, dünya çapında en çok beklenen Netflix dizilerinden Lucifer'ın yeni sezonu için nefesini tutmuşken Netflix'in Twitter sayfasında sevindiren bir tweet ile karşılaştı. Peki, Netflix'in yaptığı paylaşıma göre sevilen dizinin 5. sezonunun ikinci kısmı ne zaman başlayacak?

Lucifer'ın 5. sezonu başlamadan önce seyircilere yeni sezonun iki parçadan oluşacağı bildirilmişti. Seyircilerin nefesini tutarak beklediği 5. sezonun ilk kısmı yayımlanmış olsa da ikinci kısmın dizinin hayranları ile ne zaman buluşturulacağı soru işareti olarak kalmıştı.

Dizinin 5. sezonunun iki kısımdan oluştuğu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar, arama motoru ve sosyal medya uygulamalarında "Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak?" gibi soruların cevabını araştırıyordu.

Netflix, geçtiğimiz gün Twitter hesabında paylaşmış olduğu tweet ile Lucifer yeni sezon tarihini de açıklığa kavuşturdu. Dijital yayın servisinin son paylaştığı tweete göre Lucifer 5. sezonun ikinci yarısı 28 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak ve dizi izlenmeye açık olacak.

Here to share some exciting news that you definitely did not already know:



Season 5B of Lucifer premieres May 28! pic.twitter.com/JFWx9ecH9X