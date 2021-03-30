Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi Belli Oldu!

Netflix, Lucifer 5. sezon 2. kısım için tarih verdi. Seyirciler, dünya çapında en çok beklenen Netflix dizilerinden Lucifer'ın yeni sezonu için nefesini tutmuşken Netflix'in Twitter sayfasında sevindiren bir tweet ile karşılaştı. Peki, Netflix'in yaptığı paylaşıma göre sevilen dizinin 5. sezonunun ikinci kısmı ne zaman başlayacak?

Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Ne Zaman Başlayacak?

Lucifer'ın 5. sezonu başlamadan önce seyircilere yeni sezonun iki parçadan oluşacağı bildirilmişti. Seyircilerin nefesini tutarak beklediği 5. sezonun ilk kısmı yayımlanmış olsa da ikinci kısmın dizinin hayranları ile ne zaman buluşturulacağı soru işareti olarak kalmıştı.

Dizinin 5. sezonunun iki kısımdan oluştuğu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar, arama motoru ve sosyal medya uygulamalarında "Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak?" gibi soruların cevabını araştırıyordu.

Netflix, geçtiğimiz gün Twitter hesabında paylaşmış olduğu tweet ile Lucifer yeni sezon tarihini de açıklığa kavuşturdu. Dijital yayın servisinin son paylaştığı tweete göre Lucifer 5. sezonun ikinci yarısı 28 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak ve dizi izlenmeye açık olacak.

Here to share some exciting news that you definitely did not already know:



Season 5B of Lucifer premieres May 28! pic.twitter.com/JFWx9ecH9X — Netflix (@netflix) March 29, 2021

Lucifer Konusu Nedir?

Tom Ellis'in başrol olarak yer aldığı Lucifer, yönetmekle yükümlü olduğu cehennemi geride bırakıp Los Angeles'ta bir gece kulübü işletmeye başlayan şeytanı konu alıyor. Dizinin ilk üç sezonu Fox'ta yayımlanmış olsa da üçüncü sezonun sonunda alınan iptal kararı ile dizi tamamen sona ermişti ancak Lucifer'ın yeniden başlamasına dair başlatılan hayran kampanyaları, Netflix'in projeyi satın almasını sağladı.

Lucifer 5. Sezon 1. Kısım Nasıl Bitmişti?

Lucifer 5. sezon 1. kısım geçen yılın ağustos ayında yayımlanmıştı. Dizi, Lucifer'ın cehenneme geri dönmesi ile başlamıştı. Onun ikizi Michael ise Lucifer'ın yokluğunu fırsat bilerek Los Angeles'a gelmiş ve Lucifer'ın hayatının altını üstüne getirmek için onun kılığında hareket etmişti.

Lucifer'ın beşinci sezonunun ilk kısmının finalinde de hayranları oldukça büyük bir şaşkınlık içinde bırakan bir olay gerçekleşmişti. Lucifer'ın babası, Lucifer ve Michael arasındaki kavga yüzünden yeryüzüne inmişti.

Final bölümü ile hayranları merak içerisinde bırakan dizinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı da büyük bir merak konusu olmuştu. Dizinin 5. sezonunun iki kısımdan oluştuğunu bilmeyen hayranların cevabını en çok öğrenmek istediği soruların başındaysa "Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak?" ve "Lucifer 6. sezon yayın tarihi ne zaman?" gibi sorular yer almıştı.