Tom Ellis'ten Lucifer 5. Sezon 2. Kısım İle İlgili İpucu!

Yakın zamanda 6. sezon onayını da alan Lucifer 5. sezon 2. kısım ile ilgili harika bir ipucu geldi. Lucifer karakterine can veren Tom Ellis, 5. sezonun ikinci kısmının ne zaman başlayacağı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıran bir açıklama yaptı. Tom Ellis'in Lucifer dizisinin beşinci sezonunun ikinci kısmına dair açıklaması ile ilgili detaylar haberimizde.

Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Ne Zaman Gelecek?

Lucifer'ın yeni sezonunu iki bölüme ayıran Netflix, beşinci sezonun ilk kısmını planladığı gibi yayınladı ama dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Lucifer'ın hayranları, sezonun birinci kısmını seyrettikten sonra kafasında oluşan soru işaretlerinin ardı arkasını kesemedi ve dizinin ana karakterine can veren Tom Ellis'e Lucifer 5. sezon 2. kısım ile ilgili oldukça önemli sorular yöneltti.

Lucifer dizisi de her sektör gibi koronavirüsten etkilendiği için ikinci kısmın çekimlerinde aksaklıklar oldu. Dizinin oyuncu kadrosunun ve kamera arkasındaki ekibin sezonu bitirmek için ne zaman geri döneceği şimdilik bilinmiyor ama Tom Ellis tarafından yapılan bir açıklama seyircilerin soru işaretleri kısmen ortadan kalktı.

Tom Ellis açıklamasında sekiz bölümden oluşan ikinci kısmın ne zaman izleyicilerle buluşacağından emin olmadığını, ikinci kısmın çekimlerini tamamlayamadıklarını belirtti. Hayranları sevindirecek haberi ise çekimlere yakın bir zamanda başlayacakları oldu. Lucifer'ın 5. sezonunun ikinci bölümünün ne yayımlanacağı ile ilgili net bir tarih vermeyen Tom Ellis, ikinci kısmın aralıkta veya gelecek yılın başlarında gelebileceğini ifade etti.

Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Oyuncu Kadrosu

Lucifer'ın yeni sezonunun ikinci kısmında oynayacak oyuncularda çok fazla değişiklik olmayacak. Yeni sezon, dizinin ana kadrosunda yer alan Tom Ellis (Lucifer), Lauren German (Chloe Decker), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen), Kevin Alejandro (Dan), David Bryan (D.B.) Woodside (Amenadiel), Rachael Harris (Linda Martin), Aimee Garcia (Ella Lopez) gibi isimlerin çevresinde dönecek.