Netflix'in Popüler Dizisi Lucifer 5. Sezonu Yayımlandı

Dördüncü sezonun sonunu seyrettikten sonra büyük bir merak içerisinde yeni sezonu bekleyen Lucifer hayranlarını sevindiren haber geldi! Cehennemden sıkılan şeytanın dünyaya indikten sonraki hayatını konu alan Lucifer'ın merakla beklenen yeni sezonu yayımlandı. Dünyanın dört bir yanında hayranı olan Lucifer 5. sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.

Lucifer 5. Sezonu Başladı

Yeni sezonunun onay almamasının üzerine iptal olan Lucifer'ın dördüncü sezonunun çekilmesini sağlamak için imza kampanyaları düzenlenmişti. Netflix, Lucifer'ın hayran kitlesinin ne kadar büyük olduğunu fark etmiş ve dizinin tüm haklarını satın alarak hayranlarını sevindirmişti. Dördüncü sezonu yayımlandıktan sonra hız kesmeden beşinci sezonun da çekimleri tamamlanan Lucifer'ın yeni sezonunun ilk kısmı bugün yayımlandı.

Lucifer'ın yeni sezonu toplamda 16 bölümden oluşuyor ama sezonun sadece sekiz bölümlük kısmı bugün yayımlandı. Sekiz bölümden oluşan ikinci kısmın yayımlanacağı tarih ile ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Tom Ellis, Lauren German, Lesley-Ann Brandt, Kevin Alejandro, David Bryan "D.B." Woodside, Rachael Harris, Aimee Garcia gibi ünlü isimlerin oynadığı Lucifer'ın yeni sezonunun sekiz bölümlük ilk kısmının bölümlerinin ortalama uzunluğu ise 56 dakika sürüyor.

2016 yılında yayımlanan ve bugün hala devam etmekte olan dizinin yeni sezonu seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. 5. sezonun yayımlanmasının üzerine Twitter'da dizi ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunuldu ve bunun üzerine Lucifer kısa süre içerisinde Twitter'da gündem oldu.

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi olan Lucifer'ın yeni sezonunu izlediniz mi? Lucifer'ın yeni sezonu ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.