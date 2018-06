Lucifer, Dördüncü Sezonu ile Netflix’te Olacak!

ABD merkezli FOX kanalı, bir süre önce Brooklyn Nine-Nine, Scorpion ve Marvel's Inhumans gibi dizileri iptal etmiş, son olarak da Lucifer ve The Exorcist’in ipini çekmişti. Popüler çevrimiçi yayın platformu Netflix, boşa çıkan Lucifer’ın dördüncü sezonuyla kütüphanedeki yerini alacağını açıkladı.

Amerikan televizyon dünyası bir süredir dizi kıyımlarıyla çalkalanıyor. Bünyesindeki birçok popüler yapımı iptal eden FOX, bu hamlesiyle herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Olayın ardından, ağaçtan düşen elmaları toplayan ilk isimler Amazon ve NBC olmuştu. Amazon, popüler bilim kurgu yapımı The Expanse’i bünyesine katarken, NBC ise aksiyon komedi tarzındaki Brooklyn Nine- Nine'ı kurtarma kararı almıştı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın platformu Netflix, üç sezondur FOX tarafından yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda iptal edilen Lucifer’ın dördüncü sezonunun Netflix’te yayınlanacağını duyurdu. FOX’un iptal kararından sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Lucifer hayranları, #SaveLucifer etiketiyle kampanya başlatmıştı.

Kütüphanesindeki içerik yelpazesini mümkün olduğunda genişletmek isteyen Netflix'in, halihazırda geniş bir izleyici kitlesi bulunan diziyi alarak oldukça yerinde bir hamle yaptığını söyleyebiliriz.

WE DID IT !!!!!!!!!!! Thank you to everyone for your continued support and love for #Lucifer I am so happy for all our fans I’m going to burst ✊😈❤️ https://t.co/DhvTdevGW2