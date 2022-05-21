NASA'nın Lucy Uzay Aracı Ay Tutulmasını Görüntüledi

Bu haftaki ay tutulması sadece yerden ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gözlemlenmedi, aynı zamanda Lucy uzay aracı tarafından Dünya'dan 64 milyon mil (100 milyon kilometre) uzaklıktan da gözlemlendi. NASA ve Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroitlerini incelemek için yola çıkan mürettebatsız bir araç olan Lucy, 15 Mayıs'ta ay tutulmasını görüntüledi ve üç saatlik bir süre boyunca görüntü yakalamayı başardı.

Görüntüler, yüksek çözünürlüklü siyah beyaz görüntüler yakalayan Lucy'nin L'LORRI cihazı kullanılarak çekildi. Lucy, zaman atlamalı olarak oluşturulmak için bir araya getirilen toplam 86 görüntü aldı. Lucy Dünya'dan çok uzakta olmasına rağmen alet Ay'ı, Dünya'nın gölgesinden geçerken görebilecek kadar hassastı ve kısa bir süre karanlıkta saklandı.

NASA'nın Ay Tutulmasını Kaydettiği Görüntüler

See a total lunar eclipse from 64 million miles away.



Our @NASASolarSystem Lucy spacecraft is on a journey to Jupiter’s Trojan asteroids. On the way, it saw Earth (left) cast its shadow on the Moon (right) during an eclipse on May 15-16, 2022. https://t.co/qnynNetbTr pic.twitter.com/OY24GQs7bi — NASA (@NASA) May 20, 2022

Lucy'nin baş araştırmacısı Hal Levison yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam ay tutulmaları o kadar nadir olmasa da onları tamamen yeni bir açıdan gözlemleme şansınız o kadar sık ​​olmuyor. Ekip, Lucy'nin alet kalibrasyon sürecinin bir parçası olarak bu ay tutulmasını gözlemleme şansı olduğunu fark ettiğinde herkes inanılmaz derecede heyecanlandı."

Lucy, Ekim 2021'de fırlatılmasının ardından Ekim 2022'de yeni bir uçuş gerçekleştirmek için Dünya'ya doğru seyahat ettiğinden Dünya'nın yakınlarındaydı. Uzay aracı, Dünya gibi devasa bir cismin yanından geçerek, onu uzaktaki hedefine götürmeye yardımcı olacak yerçekimi destekli bir ivme elde etmeyi planlıyordu. Yolculuğu sırasında ekip, ay tutulması gibi fenomenleri gözlemlemek için dört kamerasındaki enstrümanlarını kullanabilir ancak bu, bazı yaratıcı programlama gerektiriyor çünkü bu enstrümanlar esas olarak bu tip gözlemler için tasarlanmadılar.