NASA'nın Lucy Uzay Aracı Ay Tutulmasını Görüntüledi

Bu haftaki ay tutulması sadece yerden ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gözlemlenmedi, aynı zamanda Lucy uzay aracı tarafından Dünya'dan 64 milyon mil (100 milyon kilometre) uzaklıktan da gözlemlendi. NASA ve Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroitlerini incelemek için yola çıkan mürettebatsız bir araç olan Lucy, 15 Mayıs'ta ay tutulmasını görüntüledi ve üç saatlik bir süre boyunca görüntü yakalamayı başardı.

Görüntüler, yüksek çözünürlüklü siyah beyaz görüntüler yakalayan Lucy'nin L'LORRI cihazı kullanılarak çekildi. Lucy, zaman atlamalı olarak oluşturulmak için bir araya getirilen toplam 86 görüntü aldı. Lucy Dünya'dan çok uzakta olmasına rağmen alet Ay'ı, Dünya'nın gölgesinden geçerken görebilecek kadar hassastı ve kısa bir süre karanlıkta saklandı.

See a total lunar eclipse from 64 million miles away.



